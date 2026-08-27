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Τα λεφτά που μαζεύει η Πάφος FC από το Conference League.

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα λεφτά που μαζεύει η Πάφος FC από το Conference League.

Η οικονομική πτυχή για την επιτυχία της παφιακής ομάδας

Σημαντικό οικονομικό κέρδος για την Πάφο FC από την πρόκριση της στη League Phase του Conference League.

Εξασφαλίζοντας το μπόνους συμμετοχής των 3.170.000 ευρώ, θα έχει την ευκαιρία για να μαζέψει κι άλλο χρήμα.

Στη φάση αυτή κάθε ισοπαλία δίνει 133.000 ευρώ και η νίκη 400.000 ευρώ, ενώ ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα στη League Phase τόσο περισσότερα χρήματα θα λάβει από το μπόνους.

Οι ομάδες θα έχουν έσοδα και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, με την UEFA να συστήνει ένα νέο σύστημα διανομής των εσόδων, το οποίο ονομάζεται value pillar, δηλαδή πυλώνα αξίας και ουσιαστικά είναι ο συνδυασμός του market pool και της κατάταξης της ομάδας (club coefficients).

Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)

Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 400.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ

Κατάκτηση τροπαίου: 3.000.000

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

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