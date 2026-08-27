Σα Πίντο: «Θα παλέψουμε για να διαπρέψουμε»

Ευχαριστημένος από την πρόκριση της Πάφου στη League Phase του Conference League o Ρικάρντο Σα Πίντο, δήλωσε τα ακόλουθα μετά τη νίκη με 4-2 επί της Ντιναμό Σίτι:

«Έχουμε κάνει αρκετά για να πάρουμε τη νίκη. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες και θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι. Σίγουρα, η Ντιναμό είναι μια καλή ομάδα, με πάθος και οργάνωση. Ισοφαριστήκαμε στο τέλος, όμως μετά δείξαμε πνεύμα και υπομονή στην παράταση και αυτό ήταν το κλειδί για να πάρουμε την πρόκριση».

Ήμασταν αρκετά άτυχοι τον τελευταίο καιρό με τους τραυματισμούς. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όσοι αγωνίστηκαν, όμως, έδωσαν το 100% και αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε αρκετούς αγώνες μπροστά μας και θα παλέψουμε για να διαπρέψουμε. Θα ήταν καλύτερο να μην είχαμε τόσους τραυματισμούς, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε ακόμη καλύτερα, όμως πρέπει να συνεχίσουμε».

Ο προπονητής της Πάφοου, αναφέρθηκε και στον κόσμο της ομάδας: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο. Δεν τα παρατάνε ούτε αυτοί, όπως και η ομάδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που εκπροσωπώ τον κόσμο και την πόλη της Πάφου. Μας αξίζουν οι επιτυχίες».