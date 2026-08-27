Ομόνοια: Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι

Στις 14:00 της Παρασκευής (28/08) θα γίνει η κλήρωση της Ομόνοιας για τη League Phase στο Europa League.

Οι 36 ομάδες έχουν χωριστεί σε 4 γκρουπ δυναμικότητας με τους πράσινους να βρίσκονται βρίσκεται στο τρίτο.

Οι οκτώ αντίπαλοί τους θα είναι δύο ομάδες από κάθε γκρουπ.

ΓΚΡΟΥΠ 1

Λεβερκούζεν (Γερμανία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Γιουβέντους (Ιταλία)

Μίλαν (Ιταλία)

Λιόν (Γαλλία)

Άλκμααρ (Ολλανδία)

Oλυμπιακός (Ελλάδα)

Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)

Μαρσέιγ (Γαλλία)

ΓΚΡΟΥΠ 2

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Σέλτικ (Σκωτία)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)

Ρεν (Γαλλία)

Άντερλεχτ (Βέλγιο)

ΓΚΡΟΥΠ 3

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)

Μπόρνμουθ (Αγγλία)

Σάντερλαντ (Αγγλία)

Τσέλιε (Σλοβενία)

Γιαγκελόνια (Πολωνία)

Ομόνοια (Κύπρος)

Θέλτα Βίγο (Ισπανία)

ΓΚΡΟΥΠ 4

ΟΦΗ (Ελλάδα)

Χόφενχαϊμ (Γερμανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)

Τορενσέ (Πορτογαλία)

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)

Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)

Λίλεστρομ (Νορβηγία)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)