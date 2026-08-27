Ομόνοια: Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα τα δεδομένα για το επόμενο βήμα στην Ευρώπη για τους πράσινους
Στις 14:00 της Παρασκευής (28/08) θα γίνει η κλήρωση της Ομόνοιας για τη League Phase στο Europa League.
Οι 36 ομάδες έχουν χωριστεί σε 4 γκρουπ δυναμικότητας με τους πράσινους να βρίσκονται βρίσκεται στο τρίτο.
Οι οκτώ αντίπαλοί τους θα είναι δύο ομάδες από κάθε γκρουπ.
ΓΚΡΟΥΠ 1
Λεβερκούζεν (Γερμανία)
Μπενφίκα (Πορτογαλία)
Γιουβέντους (Ιταλία)
Μίλαν (Ιταλία)
Λιόν (Γαλλία)
Άλκμααρ (Ολλανδία)
Oλυμπιακός (Ελλάδα)
Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)
Μαρσέιγ (Γαλλία)
ΓΚΡΟΥΠ 2
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)
Σέλτικ (Σκωτία)
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)
Ρεν (Γαλλία)
Άντερλεχτ (Βέλγιο)
ΓΚΡΟΥΠ 3
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)
Λεχ Πόζναν (Πολωνία)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)
Μπόρνμουθ (Αγγλία)
Σάντερλαντ (Αγγλία)
Τσέλιε (Σλοβενία)
Γιαγκελόνια (Πολωνία)
Ομόνοια (Κύπρος)
Θέλτα Βίγο (Ισπανία)
ΓΚΡΟΥΠ 4
ΟΦΗ (Ελλάδα)
Χόφενχαϊμ (Γερμανία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)
Τορενσέ (Πορτογαλία)
Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)
Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)
Λίλεστρομ (Νορβηγία)
Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)