«Μπάσιμο» της Νότιγχαμ Φόρεστ για δεύτερο συμπαίκτη των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη!
ΓΗΠΕΔΟ
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Μετά την απόκτηση του στόπερ Ουσμάν Ντιομαντέ, η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ πιέζει τη Σπόρτινγκ και για τον Λουίς Σουάρες!
Έντονη κινητικότητα για τον Λουίς Σουάρες, όχι τον Ουρουγουανό θρύλο, αλλά τον Κολομβιανό φορ της Σπόρτινγκ Λισαβώνας, όπου αριθμεί 39 γκολ - 9 ασίστ σε 56 αγώνες!Πολλαπλά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Μπαρτσελόνα και η Φενέρμπαχτσε έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όμως η Νότιγχαμ Φόρεστ δείχνει ικανή να κλείσει το «deal» παρά τη θέληση του προέδρου των Πορτογάλων, Φεντερίκο Βαράντας, να συνεχίσει στα Λιοντάρια.
Η υπόθεση συνδέεται και με τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος θα επωμιστεί μεγαλύτερο βάρος στο σκοράρισμα αν φύγει στο φινάλε των μεταγραφών ο 28χρονος που έχει συμβόλαιο με την Σπόρτινγκ ως το 2030 και τον αγόρασε με 23 εκατ. ευρώ από την Αλμερία, πέρσι.
🚨#SportingCP Nottingham Forest have opened talks to sign Sporting striker Luis Suárez.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 25, 2026
👀 The Colombian is also linked with Barcelona, while a Fenerbahçe presidential candidate claims to have reached an agreement with him.
⛔ Sporting president Frederico Varandas still… https://t.co/6gDNxqULY7 pic.twitter.com/dLXru8vlGV
Mercato : Luis Suarez, attaquant du Sporting CP suivi par Barcelone, pourrait finalement rejoindre Nottingham Forest https://t.co/8iDdQ587Ha— Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 25, 2026
🦁 Avançado do Sporting tem sido muito cobiçado neste mercado de verão— Record (@Record_Portugal) August 25, 2026
👉 Sabe tudo aqui: https://t.co/gwsDues2kd pic.twitter.com/Ff6Y552GUf
sdna.gr