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«Μπάσιμο» της Νότιγχαμ Φόρεστ για δεύτερο συμπαίκτη των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη!

ΓΗΠΕΔΟ

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«Μπάσιμο» της Νότιγχαμ Φόρεστ για δεύτερο συμπαίκτη των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη!

Μετά την απόκτηση του στόπερ Ουσμάν Ντιομαντέ, η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ πιέζει τη Σπόρτινγκ και για τον Λουίς Σουάρες!

Έντονη κινητικότητα για τον Λουίς Σουάρες, όχι τον Ουρουγουανό θρύλο, αλλά τον Κολομβιανό φορ της Σπόρτινγκ Λισαβώνας, όπου αριθμεί 39 γκολ - 9 ασίστ σε 56 αγώνες!Πολλαπλά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Μπαρτσελόνα και η Φενέρμπαχτσε έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όμως η Νότιγχαμ Φόρεστ δείχνει ικανή να κλείσει το «deal» παρά τη θέληση του προέδρου των Πορτογάλων, Φεντερίκο Βαράντας, να συνεχίσει στα Λιοντάρια.

Η υπόθεση συνδέεται και με τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος θα επωμιστεί μεγαλύτερο βάρος στο σκοράρισμα αν φύγει στο φινάλε των μεταγραφών ο 28χρονος που έχει συμβόλαιο με την Σπόρτινγκ ως το 2030 και τον αγόρασε με 23 εκατ. ευρώ από την Αλμερία, πέρσι.

sdna.gr 

 

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