«Μπάσιμο» της Νότιγχαμ Φόρεστ για δεύτερο συμπαίκτη των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη!

Έντονη κινητικότητα για τον Λουίς Σουάρες, όχι τον Ουρουγουανό θρύλο, αλλά τον Κολομβιανό φορ της Σπόρτινγκ Λισαβώνας, όπου αριθμεί 39 γκολ - 9 ασίστ σε 56 αγώνες!Πολλαπλά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Μπαρτσελόνα και η Φενέρμπαχτσε έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όμως η Νότιγχαμ Φόρεστ δείχνει ικανή να κλείσει το «deal» παρά τη θέληση του προέδρου των Πορτογάλων, Φεντερίκο Βαράντας, να συνεχίσει στα Λιοντάρια.

Η υπόθεση συνδέεται και με τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος θα επωμιστεί μεγαλύτερο βάρος στο σκοράρισμα αν φύγει στο φινάλε των μεταγραφών ο 28χρονος που έχει συμβόλαιο με την Σπόρτινγκ ως το 2030 και τον αγόρασε με 23 εκατ. ευρώ από την Αλμερία, πέρσι.

🚨#SportingCP Nottingham Forest have opened talks to sign Sporting striker Luis Suárez.



👀 The Colombian is also linked with Barcelona, while a Fenerbahçe presidential candidate claims to have reached an agreement with him.



⛔ Sporting president Frederico Varandas still… https://t.co/6gDNxqULY7 pic.twitter.com/dLXru8vlGV — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 25, 2026

Mercato : Luis Suarez, attaquant du Sporting CP suivi par Barcelone, pourrait finalement rejoindre Nottingham Forest https://t.co/8iDdQ587Ha — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 25, 2026

🦁 Avançado do Sporting tem sido muito cobiçado neste mercado de verão



👉 Sabe tudo aqui: https://t.co/gwsDues2kd pic.twitter.com/Ff6Y552GUf — Record (@Record_Portugal) August 25, 2026

sdna.gr