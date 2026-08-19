Γκουαρδιόλα: Οι τσακωμοί, το δύσκολο διαζύγιο και το δακρυσμένο αντίο σε νέο ντοκιμαντέρ

Τα δάκρυα, οι καυγάδες, οι φωνές, τα τρόπαια, το αντίο και το διαζύγιο που ρήμαξε την ψυχή του.

Στο Μάντσεστερ άφησε τη δική του εποχή. Το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, που θα μνημονεύεται για χρόνια στο «Έτιχαντ». Για μια δεκαετία άλλωστε, ο Πεπ Γκουαρδιόλα κατάφερε να στήσει μια δυναστεία στην Μάντσεστερ Σίτι και να την οδηγήσει σε νέες κορυφές. Premier League, Champions League, FA Cup, δεν υπάρχει τρόπαιο που να μην κατέκτησε.

Ο χρόνος ωστόσο είναι αμείλικτος και δεν για κανέναν. Το καλοκαίρι ο Πεπ Γκουαρδιόλα πήρε τη δύσκολη απόφαση να αποχωρήσει από τον σύλλογο και ο πόνος ψυχής αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει για τη ζωή και την καριέρα του από το «Amazon Prime» την προσεχή Τετάρτη (19/8). Η Μάντσεστερ Σίτι έδωσε στα social media μια κλεφτή, πρώτη ματιά για το τί να περιμένουμε, όμως το «Athletic» είχε ακόμα περισσότερο υλικό να αποκαλύψει.

Στο ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων, ο Καταλανός ανοίγεται όσο ποτέ στο παρελθόν. Βλέπουμε τους τσακωμούς και τα... γκάζια σε Γουόκερ - Χάαλαντ, αλλά και την εύθραυστη πλευρά του, όταν τα αποτελέσματα δεν πάνε προς το μέρος του. Μιλάει για το δύσκολο διαζύγιο με τη γυναίκα του, την «πιο όμορφη γυναίκα του πλανήτη». Και τη στιγμή που προσπαθεί να καταγράψει το βίντεο του αποχαιρετισμού, παλεύει να κρατήσει πίσω τα δάκρυα. Τα δάκρυα που κουβαλούν δέκα χρόνια ιστορίας.

"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

Ο τσακωμός με τον Γουόκερ και τα... γκάζια σε Χάαλαντ

Στη Μάντσεστερ Σίτι έχτισε τη δική του δυναστεία. Πέρα ωστόσο από τις περιόδους των ούριων ανέμων, υπάρχουν κι οι εντάσεις. Μια τέτοια σημειώθηκε μετά την ήττα από τη Λίβερπουλ τον Δεκέμβριο του 2024, με τον Καταλανό να τσακώνεται με τον Κάιλ Γουόκερ. «Συνεχίζεις να λες το όνομά μου σε κάθε συνάντηση και για κάθε γαμ@@@@@ πράγμα», του απαντά ο Άγγλος σε ορισμένες υποδείξεις. «Σε κάθε γαμ@@@@@ συνάντηση, ακούγεται το όνομά μου». Ο Γκουαρδιόλα απαντά: «Ίσως επειδή είσαι αρχηγός».

«Δεν ήθελες να είμαι αρχηγός», συνεχίζει ο Γουόκερ. «Αντέδρασα σε κάτι που έκανε κάποιος άλλος, έχασα την μπάλα, κι εσύ με κάποιον τρόπο καταφέρνεις να αναφέρεις το δικό μου όνομα». Παρόμοιο σκηνικό και με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, με τον Γκουαρδιόλα να του τα χώνει για την απόδοσή του στον τελικό του FA Cup απέναντι στην Άρσεναλ.«Είσαι κουρασμένος;» του φωνάζει. Ο Χάαλαντ απαντά πως όχι. «Τότε γιατί δεν παλεύεις για την μπάλα όπως έχεις κάνει απέναντι στον Σαλιμπά και σε όλους τους άλλους παίκτες, σε έναν γαμ@@@@ τελικό; Αν είσαι κουρασμένος, πες το μου τώρα. Άφησα έξω γαμ@@@@ έξι παίκτες. Έξι παίκτες, και ντρέπομαι για τον εαυτό μου που τους άφησα έξω. Πού είναι η ποιότητά σου; Οι κινήσεις στην πλάτη της άμυνας; Μέσα στην περιοχή; Πάμε!

Σ’ αγαπάω έτσι κι αλλιώς, Έρλινγκ, σαν πατέρας. Σ’ αγαπάω ό,τι κι αν γίνει. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Δείξε μου ότι θέλεις να νικήσεις».

Το δύσκολο διαζύγιο και το συγκινητικό αντίο

Το ντοκιμαντέρ στέκεται ιδιαίτερα και στο διαζύγιο με την πρώην σύζυγό του. Το «Athletic» τονίζει πως είναι σοκαριστική η επιρροή που είχε στην ψυχολογία του. Ο Γκουαρδιόλα το αναφέρει ξανά και ξανά στα αποδυτήρια, σαν να μην μπορεί να το πιστέψει. Η πρώτη αναφορά πάντως έγινε μετά την ήττα από τη Γιουβέντους, την έβδομη σε δέκα αγώνες τη σεζόν 2025-2025.

«Παιδιά, θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Παίρνω γαμημένο διαζύγιο από την πιο όμορφη γυναίκα στον πλανήτη σας, τη γυναίκα μου, την πρώην γυναίκα μου. Την αγαπάω απίστευτα, αλλά χάσαμε το πάθος. Την αγαπάω; Ναι, απόλυτα. Με αγαπάει; Ναι. Αλλά χάσαμε το πάθος».

Οι συγκινήσεις ωστόσο δεν σταματούν εκεί. Ο Καταλανός λυγίζει όταν έρχεται η στιγμή για το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη του Μάντσεστερ Σίτι. Λέγεται μάλιστα πως υπάρχουν πλάνα στα οποία ξεσπά σε δάκρυα, καθώς προσπαθεί να βιντεοσκοπήσει το αποχαιρετιστήριο μήνυμα που συνοδεύει την επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησής του, καθώς και από τη στιγμή που ανακοινώνει την απόφασή του στους παίκτες του.

«Μη με ρωτήσετε τους λόγους που φεύγω», λέει σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που προβάλλεται στην ομάδα. «Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, αλλά βαθιά μέσα μου ξέρω ότι ήρθε η ώρα μου».

gazzetta.gr