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Ο Μουρίνιο τα αλλάζει όλα στη Ρεάλ: Οι τρεις κανόνες που έχει επιβάλλει στους παίκτες των Μαδριλένων

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μουρίνιο τα αλλάζει όλα στη Ρεάλ: Οι τρεις κανόνες που έχει επιβάλλει στους παίκτες των Μαδριλένων

Η Ρεάλ έχει μπει σε νέα εποχή, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να θέλει από την πρώτη μέρα να... επιβληθεί στους αστέρες των Μαδριλένων.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν έχασε χρόνο για να επιβάλει τη δική του φιλοσοφία στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα θέσπισε τρία αυστηρά νέα μέτρα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Ο άλλοτε προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε το φετινό καλοκαίρι στη «Βασίλισσα», με στόχο να βελτιώσει την πειθαρχία και να επαναφέρει την τάξη στα αποδυτήρια, μετά από μια απογοητευτική σεζόν χωρίς την κατάκτηση κάποιου τίτλου.

Έχοντας μεταξύ άλλων την ευθύνη να διαχειριστεί προσωπικότητες όπως οι Κιλιάν Εμπαπέ, Τζουντ Μπέλιγχαμ και Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος αυτή την εβδομάδα συμφώνησε νέο εξαετές συμβόλαιο με τον σύλλογο, ο Μουρίνιο φέρεται να έχει επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς τομείς, προκειμένου να ανεβάσει τα στάνταρ στη Ρεάλ.

Σύμφωνα με την ισπανική «AS», ο Πορτογάλος τεχνικός έχει θεσπίσει νέα μέτρα που αφορούν τη διατροφή, την τήρηση του ωραρίου και την αποθεραπεία των τραυματισμών.

Αρχικά, οι ποδοσφαιριστές ενημερώνονται καθημερινά από τον διατροφολόγο της ομάδας για το τι ακριβώς πρέπει να καταναλώνουν. Ο διατροφολόγος, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε περισσότερο συμβουλευτικό ρόλο, έχει πλέον την ευθύνη για το μενού όλων των γευμάτων, από το πρωινό μέχρι ακόμη και τα απογευματινά σνακ.

Πριν από την άφιξη του Μουρίνιο, οι παίκτες είχαν μεγαλύτερη ελευθερία στις διατροφικές επιλογές τους, όμως ο Πορτογάλος θέλει πλέον η διατροφή στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» να είναι απόλυτα προσανατολισμένη στην απόδοση και όχι στις προσωπικές προτιμήσεις κάθε ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, ο Μουρίνιο έχει αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο τιμωρούνται οι ποδοσφαιριστές όταν καθυστερούν στην προπόνηση ή σε κάποια συνάντηση στο προπονητικό κέντρο των 15 φορές πρωταθλητών Ευρώπης.

Μέχρι πρότινος, η καθυστέρηση επέφερε χρηματικό πρόστιμο, όμως πλέον όποιος φτάνει αργοπορημένος θα προπονείται ξεχωριστά από την υπόλοιπη ομάδα, κάνοντας ατομικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Ο Πορτογάλος απαιτεί από τους παίκτες του να βρίσκονται στο προπονητικό κέντρο μία ώρα πριν από την έναρξη της προπόνησης και έχει ξεκαθαρίσει πως όποιος δεν τηρεί τον συγκεκριμένο κανόνα θα τιμωρείται, ανεξάρτητα από το όνομα, τον ρόλο ή τη θέση του στην ιεραρχία της ομάδας.

Τέλος, ο Μουρίνιο έχει αποφασίσει ότι όλες οι συνεδρίες αποκατάστασης και τα προγράμματα επανόδου από τραυματισμούς θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της Ρεάλ Μαδρίτης στο Βαλδεμπέμπας.

Με στόχο η αποθεραπεία να αποτελεί περισσότερο συλλογική διαδικασία και όχι υπόθεση του κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, ο «Special One» έχει απαγορεύσει τις θεραπείες εκτός συλλόγου και έχει ζητήσει κάθε ιατρική λεπτομέρεια να συντονίζεται αποκλειστικά από την ομάδα και το επιτελείο του.

athletiko.gr 

 

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