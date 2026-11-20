Οι αγώνες όπως ανακοινώθηκε θα είναι μονοί και θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

1.Αθηαίνου A.C. – Ελπίδα Αστρομερίτη (20:30)

2.Δόξα Παλαιομετόχου – ΕΝ Λατσιών (20:30)

Στην επόμενη φάση προκρίνονται ως τυχερές ομάδες Αραράτ, ΑΕΛ, ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια Λευκωσίας.

Σημειώνεται επίσης, ότι από την πρώτη φάση εξαιρέθηκαν βάση Προκήρυξης ΑΕΚ και Απόλλωνας που συμμετείχαν στον περσινό τελικό της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με την κλήρωση που έγινε στις 9 Νοεμβρίου, το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης θα έχει ως εξής:

1.Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΠΟΕΛ

2.Απόλλων - Αραράτ

3.Νικητής αγώνα 1 - Νικητής αγώνα 2

4.ΑΕΚ – ΑΕΛ

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων της προημιτελικής φάσης θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Φωτογραφία: Στιγμιότυπο από τον αγώνα του Πρωταθλήματος μεταξύ ΕΝ Λατσιών – Δόξα Παλαιομετόχου. Θα αναμετρηθούν στην πρώτη φάση του Κυπέλλου.