Ήχησε... δύο φορές συναγερμός στην ΑΕΛ - Εκτός με φορείο ο Μουγκέ

Δεν λένε να σταματήσουν τα προβλήματα στην ΑΕΛ!

Η ομάδα της Λεμεσού ταλαιπωρείται από τραυματισμούς και στο παιχνίδι με την Krasava Ε.Ν.Υ προέκυψαν άλλα δύο. Μετά από κούρσα και διώξιμο, ο Παρούτης αισθάνθηκε ενοχλήσεις (οπίσθιο μηριαίο όπως ειπώθηκε στη Cytavision) και αμέσως πέρασε εκτός καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Στην περίπτωση του Μουγκέ τα δεδομένα είναι πιο... δύσκολα, καθώς αδυνατούσε να περπατήσει και ζήτησε φορείο για την μεταφορά του εκτός γηπέδου. Το ευτύχημα είναι πως ακολουθεί διακοπή, ωστόσο ευχή όλων στην ΑΕΛ είναι να μην αντιμετωπίζουν κάτι σοβαρό.