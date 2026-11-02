(BINTEO) Ασταμάτητος ο Μέσι, υπέγραψε τη νίκη με ανατροπή της Ίντερ Μαϊάμι

Πρωταγωνιστής σε μια ακόμη νίκη της Ίντερ Μαϊαμι ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος υπέγραψε την ανατροπή με 2-1 κόντρα στη Νιου Ίγκλαντ Ρεβολούσιον εκτός έδρας. Στα 39 του ο Αργεντινός άσος πέτυχε ένα γκολ και μια ασίστ.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 53’ λεπτό με τον Ντάνιελ Γκάζνταγκ. Στο 69’, ο Τελάσκο Σεγκόβια έβγαλε ψηλοκρεμαστή μπαλιά μέσα στην περιοχή και ο Μέσι, αντί να επιχειρήσει να τελειώσει ο ίδιος τη φάση, γύρισε με κεφαλιά την μπάλα προς τον Γερμάν Μπερτεράμε, ο οποίος με δυνατή κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1.

Αυτή ήταν η 16η ασίστ του Μέσι στο φετινό MLS, ενώ ο Μπερτεράμε έφτασε τα δέκα γκολ. Στο 83’ ολοκληρώθηκε η ανατροπή για την Ίντερ Μαϊάμι, καθώς ο Λουίς Σουάρες βρήκε τον Μέσι έξω από την περιοχή, εκείνος πέρασε ανάμεσα από τρεις αντιπάλους, συνεργάστηκε με τον Σεγκόβια και μπήκε στην περιοχή, πριν στείλει με χαμηλό πλασέ την μπάλα στη δεξιά γωνία για το 2-1. Αυτό ήταν το 26ο γκολ του «πούλγκα» φέτος στο MLS.

Αυτή η νίκη έδωσε στην ομάδα του Μαϊάμι το εισιτήριο για το Concacaf Champions Cup του 2027.

sdna.gr