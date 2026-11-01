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Χάκαραν την ιστοσελίδα της Κορίνθιανς και ανακοίνωσαν τον Μέσι

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ιστοσελίδα του βραζιλιάνικου συλλόγου, Κορίνθιανς, υπέστη κυβερνοεπίθεση, με τους χάκερ να ανακοιώνουν τον Λιονέλ Μέσι ως το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

Η επίσημη ιστοσελίδα της Κορίνθιανς έγινε στόχος κυβερνοεπίθεση νωρίς το πρωί του Σαββάτου (31/10) από χάκερς, οι οποίοι δημοσίευσαν μια μακροσκελή ανακοίνωση, γνωστοποιώντας την υποτιθέμενη απόκτηση του Λιονέλ Μέσι ως την κύρια ενίσχυση της ομάδας, ενόψει του μεταγραφικού παραθύρου του 2027.

Η ψευδής δήλωση από έναν από τους πιο δημοφιλείς συλλόγους της Βραζιλίας περιέγραφε λεπτομερώς την επιχείρηση που υποτίθεται ότι επέτρεψε την υπογραφή του Αργεντινού σταρ, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Ίντερ Μαϊάμι και περιελάμβανε μάλιστα δηλώσεις που αποδίδονταν στον παίκτη, στις οποίες ισχυριζόταν ότι ήταν χαρούμενος για την ευκαιρία να παίξει στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση, η οποία εξέπληξε ορισμένους οπαδούς της ομάδας του Σάο Πάολο, αφαιρέθηκε λίγο αργότερα, όταν οι υπεύθυνοι της σελίδας ανίχνευσαν την εισβολή και αντικατέστησαν το περιεχόμενο με μια ειδοποίηση ότι η πλατφόρμα βρισκόταν υπό συντήρηση.

Οι χάκερ παρουσίασαν ακόμη και μια υποτιθέμενη οικονομική συναλλαγή για να δικαιολογήσουν την επιχείρηση, η οποία θα επέτρεπε στην Κορίνθιανς να ενσωματώσει τον άλλοτε αρχηγό της «Αλμπισελέστε», παρά το υψηλό κόστος της απόκτησής του.

gazzetta.gr

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