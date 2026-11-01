Χάκαραν την ιστοσελίδα της Κορίνθιανς και ανακοίνωσαν τον Μέσι

Η επίσημη ιστοσελίδα της Κορίνθιανς έγινε στόχος κυβερνοεπίθεση νωρίς το πρωί του Σαββάτου (31/10) από χάκερς, οι οποίοι δημοσίευσαν μια μακροσκελή ανακοίνωση, γνωστοποιώντας την υποτιθέμενη απόκτηση του Λιονέλ Μέσι ως την κύρια ενίσχυση της ομάδας, ενόψει του μεταγραφικού παραθύρου του 2027.

Η ψευδής δήλωση από έναν από τους πιο δημοφιλείς συλλόγους της Βραζιλίας περιέγραφε λεπτομερώς την επιχείρηση που υποτίθεται ότι επέτρεψε την υπογραφή του Αργεντινού σταρ, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Ίντερ Μαϊάμι και περιελάμβανε μάλιστα δηλώσεις που αποδίδονταν στον παίκτη, στις οποίες ισχυριζόταν ότι ήταν χαρούμενος για την ευκαιρία να παίξει στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση, η οποία εξέπληξε ορισμένους οπαδούς της ομάδας του Σάο Πάολο, αφαιρέθηκε λίγο αργότερα, όταν οι υπεύθυνοι της σελίδας ανίχνευσαν την εισβολή και αντικατέστησαν το περιεχόμενο με μια ειδοποίηση ότι η πλατφόρμα βρισκόταν υπό συντήρηση.

Οι χάκερ παρουσίασαν ακόμη και μια υποτιθέμενη οικονομική συναλλαγή για να δικαιολογήσουν την επιχείρηση, η οποία θα επέτρεπε στην Κορίνθιανς να ενσωματώσει τον άλλοτε αρχηγό της «Αλμπισελέστε», παρά το υψηλό κόστος της απόκτησής του.

⚫⚪ | O site oficial do Corinthians foi invadido na madrugada deste sábado e passou a exibir uma nota falsa anunciando a contratação do jogador argentino Lionel Messi. Até a publicação da reportagem, o site do clube permanece fora do ar e exibe a mensagem "em manutenção". Durante a invasão, a página contava com um texto detalhando uma suposta engenharia financeira para viabilizar o camisa 10 e trazia até uma declaração inventada do atleta. O Corinthians ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Na mesma semana, o site do Palmeiras também havia sido hackeado com uma mensagem provocativa. 📰 | @geglobo 📸 | Reprodução — SCCP News (@_sccpnews) October 31, 2026

gazzetta.gr