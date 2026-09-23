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Με Μιλουτίνοφ στη Βιτόρια ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

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Κανονικά στην αποστολή των Πειραιωτών για το παιχνίδι με την Μπασκόνια

Ετοιμοπόλεμος για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας θα είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» για τη Βιτόρια, που αποτελείται συνολικά από 13 παίκτες.

Υπολογίζεται κανονικά λοιπόν από τον Γιώργο Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια, σε αντίθεση με τους Νετζήπογλου, Πλώτα και Μπουρνελέ, που έμειναν εκτός.

Αναλυτικά η αποστολή των Πειραιωτών:

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.

sport-fm.gr

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