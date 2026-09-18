The Messi effect στην Ίντερ Μαϊάμι: «Απογείωση» στους τίτλους και το πρεστίζ

Ο Λίο Μέσι πανηγύρισε την κατάκτηση του πρώτου Champions Cup στη θητεία του στην Ίντερ Μαϊάμι. Το έκανε σκοράροντας με παλικαρίσια κεφαλιά στο 2-0 επί της Κρουζ Αζούλ.

Προφανώς δεν θα έβαζε ποτέ ένα τέτοιο γκολ πάνω από την κεφαλιά που είχε πετύχει στη Ρώμη το 2009 στον τελικό του Champions League κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά το στυλ και η δύναμη με την οποία μπήκε στη φάση δεδομένα το βάζουν στην κουβέντα για τα πιο ωραία και παντελώς ανέλπιστα γκολ της καριέρας του.

Η Ίντερ Μαϊάμι δεν αντικρίζει απλά το… Messi effect. Αυτός ο αντίκτυπος που έχει προκαλέσει ο Αργεντινός αστέρας είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που ίσως θα μπορούσαν να φανταστούν οι άνθρωποι της ομάδας και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Προφανώς υπήρχαν απαιτήσεις και προσδοκίες, αλλά όλα αυτά που πετυχαίνει ο GOAT κάνουν όλους όσοι πίστευαν ότι στο MLS θα… έριχνε ταχύτητα να μην έχουν επιχειρήματα να μιλήσουν.

Σήκωσε το Champions Cup με περίσσια χαρά και χαμόγελο, το οποίο αρχίζει να ξαναβρίσκει μετά τις πολύ δύσκολες μέρες που προηγήθηκαν με τον θάνατο του αγαπημένου του πατέρα. Ο Λίο μετρά πλέον 48 τίτλους και πέντε εξ αυτών έχουν κατακτηθεί με τη ροζ φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι επί αμερικανικού εδάφους.

Πριν από εκείνον, το κλαμπ ήταν ο φτωχός συγγενής της Ανατολικής Περιφέρειας στο MLS, δεν είχε κατακτήσει ποτέ τίποτα, συμπεριλαμβανόταν συνεχώς σε κουβέντες για τις χειρότερες ομάδες που έχουν εμφανιστεί στο πρωτάθλημα και… ξάφνου, ο Μεσσίας. Fast forward στην εποχή του Αργεντινού, εκείνος έχει παίξει 115 ματς με τον σύλλογο, έχει 100 γκολ και 56 ασίστ και δεδομένα έχει αλλάξει τη σύγχρονη ιστορία της ομάδας και το πρεστίζ της.

Στο Μαϊάμι έχει χαρεί το Leagues Cup του 2023, το Supporters Shield του 2024, τον τίτλο του MLS Eastern Conference Winner, το MLS Cup του 2025 και φέτος το Champions Cup.

Και ναι. Παίζει, σκοράρει, χαίρεται, πανηγυρίζει, απολαμβάνει τα παιχνίδια, γνωρίζοντας πως τα εμπόδια που αντιμετωπίζει δεν είναι τοπ επιπέδου. Αλλά ποιος θα μπορούσε να του μειώσει τα επιτεύγματα; Όπως το πράττει και ο Κριστιάνο στη Σαουδική Αραβία, έτσι και ο Μέσι στις ΗΠΑ πιάνει υψηλές επιδόσεις και πετυχαίνει στόχους… από συνήθεια.

sport-fm.gr