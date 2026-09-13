Ο Καρέτσας γύρισε στο Γκενκ, αποθεώθηκε και έκανε τη σέντρα στο ματς με τη Γάνδη

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, μετά τη νοσηλεία του για το πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της Ντόρτμουντ κόντρα στη Βιγιαρεάλ μέσα στην εβδομάδα, χαλαρώνει και βρέθηκε στο Γκενκ πρώτη φορά μετά τη μεταγραφή του.

Μπροστά στο κοινό της πρώην ομάδας του γνώρισε την αποθέωση και έκανε άτυπα την πρώτη σέντρα του ματς με τη Γάνδη.

Βέβαια, παρά τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση, δεν στάθηκε και τυχερός για τη Γκενκ, η οποία έμεινε στο 1-1 για την 6η αγωνιστική της Λίγκας του Βελγίου.

sport-fm.gr