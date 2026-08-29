Πρεμιέρα με ασίστ Καρέτσα και γκολ Κωνσταντέλια ο οποίος τραυματίστηκε!

Ελληνική τρέλα στην εντός έδρας πρεμιέρα της Ντόρτμουντ για τη φετινή Bundesliga!

Αφού ο Καρέτσας σέρβιρε την ασίστ για το 1-0 των Βεστφαλών κόντρα στο Αμβούργο, ήρθε ο Κωνσταντέλιας για να πετύχει το πρώτο του γκολ με την Ντόρτμουντ!

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πήρε την πάσα από τον Μπάιερ και πλάσαρε, με την μπάλα να κοντράρει στον Μπόρνοου, πριν καταλήξει στα δίχτυα για το 2-0!

Το ντεμπούτο του «Ντέλια» στην Bundesliga πάντως δεν ήταν... ονειρικό καθώς αργότερα τραυματίστηκε, στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα στο 51ο λεπτό του αγώνα.

Νιώθοντας ενοχλήσεις στο γόνατο του αριστερού του ποδιού, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο κουτσαίνοντας και υποβασταζόμενος, με τον Σάμπιτσερ να τον αντικαθιστά. Πλέον, αναμένουμε τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί, για να φανεί το πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

sport-fm.gr