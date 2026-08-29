Η Έλβερσμπεργκ «συστήθηκε» στην Bundesliga με τριάρα στη Λεβερκούζεν

Τι κι αν συμμετέχει για πρώτη φορά στην Bundesliga; Η άσημη Έλβερσμπεργκ έκανε πρεμιέρα με κρότο, καθώς νίκησε 3-2 εντός έδρας την Μπάγερ Λεβερκούζεν και έδειξε άμεσα τις προθέσεις της!

Το ξεκίνημα των νεοφώτιστων ήταν ονειρικό, με τον Πέτκοφ να ανοίγει το σκορ με σουτ στο όγδοο λεπτό και τον Κάμπελ να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του με εξαιρετικό τελείωμα δευτερόλεπτα αργότερα. Η κοντινή προβολή του Μόκουα στο 46' ξεχείλωσε το σκορ, με τον Σικ να μειώνει στο 77' αλλά τις Ασπιρίνες να μην αποφεύγουν μία απροσδόκητη ήττα, παρότι βρήκαν κι άλλο γκολ με τον Κοφάν στις καθυστερήσεις.

Η Λειψία από την άλλη, απέφυγε τις κακοτοπιές, νικώντας 3-1 εντός έδρας την Γκλάντμπαχ, που και φέτος φαίνεται πως θα δυσκολευτεί. Ο Μπάκου άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη των Κόκκινων Ταύρων στο 25ο λεπτό, με τον Νούσα να διπλασιάζει τα τέρματά τους στο 49' και τον Ράιτς να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 66'.

Μεγάλη ανατροπή έκανε η Κολωνία, που επικράτησε 3-2 της Χόφενχαϊμ εντός έδρας. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League προηγήθηκε δις με Νταγκίμ (27') και Καμπάκ (67'), ωστόσο Ελ Μάλα (51') και Νταλίνγκα (72', 82') χάρισαν στους Τράγους το τρίποντο.

Ματσάρα έγινε στο Βερολίνο, όπου η Ουνιόν κατάφερε να ισοφαρίσει με δύο τέρματα στο φινάλε την Άιντραχτ Φρανκφούρτης σε 3-3. Ο νεοαποκτηθείς Λάτε Λατ έβαλε μπροστά τους πρωτευουσιάνους στο τρίτο μόλις λεπτό, με τους Αετούς να φέρνουν τούμπα το ματς με χατ τρικ του τρομερού Εμπνουταλίμπ (10', 11', 67'). Εντούτοις, Κέρφελντ (79') και Σκάρκε (90+2') έσωσαν τον βαθμό για τους γηπεδούχους. Τέλος, στο 0-0 έμειναν Μάιντς και Πάντερμπορν.

gazzetta.gr