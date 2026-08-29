Βασικοί οι Καρέτσας - Κωνσταντέλιας στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ

Μύρισε... Ελλάδα στο Ντόρτμουντ! Οπαδοί των Κιτρινόμαυρων έκαναν την εμφάνισή τους στο Βεστφάλεν με φανέλες των Καρέτσα και Κωνσταντέλια για την πρεμιέρα απέναντι στο Αμβούργο και θα έχουν την ευκαιρία να τους απολαύσουν από το πρώτο λεπτό του αγώνα κόντρα στους Δεινόσαυρους.

Συγκεκριμένα ο Νίκο Κόβατς επέλεξε αμφότερους στην αρχική ενδεκάδα για την επερχόμενη αναμέτρηση, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα δυο ελληνόπουλα να πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους στη Bundesliga.

Αυτή μάλιστα είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους βρίσκονται μαζί στο αρχικό σχήμα, καθώς στο Super Cup Γερμανίας απέναντι στη Μπάγερν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε βρεθεί στον πάγκο και πέρασε στο ματς στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ενδεκάδα της Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Αντόν, Γκαντού, Ρίερσον, Σβένσον, Μπέλιγχαμ, Ενμέτσα, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Μπάιερ, Γκιρασί

gazzetta.gr