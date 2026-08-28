Ρίχνει τη βόμβα η Γαλατασαράι και κάνει δικό της τον Λεάο!

Μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία της και συνολικά του τουρκικού ποδοσφαίρου είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Γαλατασαράι, που όπως όλα δείχνουν θα εντάξει στο ρόστερ της τον Ραφαέλ Λεάο!

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League (η Ένωση θα την υποδεχτεί στη Νέα Φιλαδέλφεια) θα καταβάλει το ποσό των 45 εκατ. ευρώ στη Μίλαν, ενώ στη συμφωνία υπάρχουν μπόνους και ρήτρα μεταπώλησης, όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Οι Τούρκοι έπεισαν και τον Πορτογάλο επιθετικό να πει το «ναι», αφού όλο αυτό το διάστημα είχε τους δικούς του ενδοιασμούς και περίμενε προτάσεις από ένα καλύτερο πρωτάθλημα.

Έτσι, η Γαλατασαράι κάνει δικό της έναν παίκτη κορυφαίου επίπεδου που πρωταγωνίστησε όλα αυτά τα χρόνια με τη φανέλα της Μίλαν, μετρώντας 80 γκολ και 65 ασίστ σε 291 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Με τους Ιταλούς κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα σούπερ καπ.

sport-fm.gr