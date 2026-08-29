Αποχώρησε με πρόβλημα ο Μπράουν
ΓΗΠΕΔΟ
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Προέβη σε αναγκαστική αλλαγή ο Λοσάδα
Με τη συμπλήρωση του ημιώρου του λεμεσιανού ντέρμπι στο «Alphamega» ο Λοσάδα χρειάστηκε να προβεί σε αναγκαστική αλλαγή.
Συγκεκριμένα ο Μπράουν αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού γύρω στο 25ο λεπτό και εντέλει αποδείχθηκε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα.
Τον Άγγλο χαφ αντικατέστησε ο Ροντρίγκες, με τον προπονητή των κυανολεύκων να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του δεδομένου ότι βρισκόταν και πίσω στο σκορ (1-0).