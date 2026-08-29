Αποχώρησε με πρόβλημα ο Μπράουν

Με τη συμπλήρωση του ημιώρου του λεμεσιανού ντέρμπι στο «Alphamega» ο Λοσάδα χρειάστηκε να προβεί σε αναγκαστική αλλαγή.

Συγκεκριμένα ο Μπράουν αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού γύρω στο 25ο λεπτό και εντέλει αποδείχθηκε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα.

Τον Άγγλο χαφ αντικατέστησε ο Ροντρίγκες, με τον προπονητή των κυανολεύκων να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του δεδομένου ότι βρισκόταν και πίσω στο σκορ (1-0).