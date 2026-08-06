ΒΙΝΤΕΟ: Δύο γκολ και ιστορικό ρεκόρ στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι για τον Μέσι!

Ο Λιονέλ Μέσι πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός με την Ίντερ Μαϊάμι μετά την επιστροφή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο και έδειξε αμέσως ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Αργεντινός πέτυχε δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 4-2 απέναντι στην Ατλέτικο Σαν Λουίς, στην πρεμιέρα της στο Leagues Cup 2026.

Η αναμέτρηση στο Nu Stadium του Μαϊάμι άρχισε με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται μόλις στο τέταρτο λεπτό. Ο Νταβίντ Ροντρίγκες εκμεταλλεύτηκε την καλή ανάπτυξη της ομάδας του και με κεφαλιά νίκησε τον Ρόκο Ρίος Νόβο, δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στη Σαν Λουίς.Η απάντηση της Ίντερ Μαϊάμι ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Ο Νόα Άλεν έβγαλε τη σέντρα από την αριστερή πλευρά και ο Μέσι, κινούμενος με ταχύτητα μέσα στην περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό βολέ. Ήταν το πρώτο του γκολ μετά το Μουντιάλ και η αρχή μιας βραδιάς στην οποία πρωταγωνίστησε.

Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άλεν κινήθηκε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και γύρισε την μπάλα στον Τελάσκο Σεγκόβια, ο οποίος με δυνατό τελείωμα έκανε το 2-1. Στη φάση συμμετείχε και ο Μέσι, ο οποίος κατέγραψε ασίστ, προσθέτοντας ακόμη μία καθοριστική ενέργεια στην εμφάνισή του.

Λίγο αργότερα, ο αρχηγός της Ίντερ Μαϊάμι πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Έπειτα από νέα συνεργασία με τον Άλεν, πέρασε ανάμεσα από δύο αμυντικούς μέσα στην περιοχή και νίκησε από κοντά τον Αντρές Σάντσες. Με αυτό το τέρμα έφτασε τα 14 στο Leagues Cup και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας κατά ένα γκολ τον Ντένις Μπουάνγκα της LAFC.

Πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Μίκαελ σηκώθηκε ψηλότερα από όλους σε εκτέλεση κόρνερ και με κεφαλιά διαμόρφωσε το 4-1. Η Ίντερ Μαϊάμι αγωνίστηκε χωρίς τον Λουίς Σουάρες, ο οποίος άρχισε να εκτίει ποινή έξι αγώνων για το περιστατικό με μέλος του επιτελείου των Σιάτλ Σάουντερς στον τελικό του Leagues Cup 2025 και δεν θα συμμετάσχει στη φετινή διοργάνωση.

Ο Ράφα Γιορέντε μείωσε με ένα εντυπωσιακό σουτ στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η Σαν Λουίς δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα. Η αναμέτρηση διακόπηκε για περίπου 30 λεπτά λόγω κεραυνών και έντονης βροχόπτωσης, ενώ μετά την επανέναρξη οι φιλοξενούμενοι έχασαν ευκαιρίες για ακόμη ένα γκολ. Ανησυχία προκάλεσε και ο τραυματισμός του Ματέο Σιλβέτι, ο οποίος αποχώρησε στο 83ο λεπτό κρατώντας τον αριστερό του ώμο.

sport-fm.gr