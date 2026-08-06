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ΒΙΝΤΕΟ: «Κάθε εποχή κουβαλά τις αξίες, τους αγώνες, τις νίκες και την κληρονομιά που διαμόρφωσαν τον ΑΠΟΕΛ»

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: «Κάθε εποχή κουβαλά τις αξίες, τους αγώνες, τις νίκες και την κληρονομιά που διαμόρφωσαν τον ΑΠΟΕΛ»

Δείτε την ανάρτηση των γαλαζοκιτρίνων

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση του ΑΠΟΕΛ, για την παρουσίαση του επετειακού λογότυπου, για τα 100χρονα.

Αναλυτικά: «Για έναν αιώνα, ο ΑΠΟΕΛ γράφει ιστορία.

Μια ιστορία γεμάτη θριάμβους, προκλήσεις, ανθρώπους και στιγμές που πέρασαν από γενιά σε γενιά.

Ένα σύμβολο ταξιδεύει, μαζί με όλες αυτές τις εποχές. Η Γαλαζοκίτρινη Ασπίδα.

Ένα έμβλημα που δεν ήταν απλώς ένα σήμα πάνω σε μια φανέλα, αλλά η ταυτότητα, η περηφάνια και η ψυχή του συλλόγου.

Το πρώτο σήμα που αποτυπώθηκε σε αγωνιστική φανέλα χρονολογείται το 1934.

Από τότε μέχρι σήμερα πέρασε μέσα από δέκα δεκαετίες αλλαγών, εξελίξεων και διαφορετικών εκδοχών, με καθεμία να αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής της.

Υπήρξαν, μάλιστα, πολλές αγωνιστικές περιόδοι, όπου το έμβλημα δεν βρισκόταν καν πάνω στις φανέλες.

Οι δύσκολες συνθήκες, οι στερήσεις και οι πραγματικότητες της εποχής, ιδιαίτερα στα χρόνια του ασπρόμαυρου παρελθόντος, δεν επέτρεπαν πάντα αυτό που σήμερα θεωρούμε αυτονόητο.

Κι όμως, κάθε φορά που η ασπίδα εμφανιζόταν, δεν κοσμούσε απλώς μια εμφάνιση.

Αποτύπωνε μια ολόκληρη εποχή.

Θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή της γαλαζοκίτρινης ασπίδας, από την πρώτη της εμφάνιση μέχρι τη σημερινή της μορφή.

Γιατί κάθε εκδοχή της κουβαλά τις αξίες, τους αγώνες, τις νίκες και την κληρονομιά που διαμόρφωσαν τον ΑΠΟΕΛ.

Μέχρι και το επετειακό λογότυπο, των 100 χρόνων».

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