Πώς βρήκε η Τραμπζονσπόρ τα εκατομμύρια για τον Σαλάχ;

Η μεταγραφή του Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τράμπζονσπορ δεν αποτελεί μόνο μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές εκπλήξεις του φετινού καλοκαιριού. Είναι και ένα οικονομικό εγχείρημα που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Τουρκία. Πώς κατάφερε ένας σύλλογος που παραδοσιακά βρίσκεται πίσω από τη Γαλατασαράι, τη Φενέρμπαχτσε και την Μπεσίκτας να προσελκύσει έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της τελευταίας δεκαετίας;

Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στο ύψος του συμβολαίου, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε η χρηματοδότησή του. Η διοίκηση της Τράμπζονσπορ φέρεται να έχει δημιουργήσει ένα μοντέλο στο οποίο σημαντικό μέρος του κόστους καλύπτεται μέσω χορηγικών συμφωνιών και εμπορικών συνεργασιών, περιορίζοντας έτσι την επιβάρυνση του συλλόγου.

Ένα συμβόλαιο εκτός... τουρκικών δεδομένων

Ο Σαλάχ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Τραπεζούντας, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ηχηρές μετακινήσεις στην ιστορία της τουρκικής Σούπερ Λιγκ.

Τα ποσά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας διαφέρουν, ωστόσο όλες συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για συμφωνία πρωτοφανή για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας.

Σύμφωνα με τις Fanatik και Karar, ο Αιγύπτιος θα έχει ετήσιες αποδοχές που κυμαίνονται μεταξύ 17 και 20 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προβλέπεται και μπόνους υπογραφής περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, στη συμφωνία φέρεται να έχει ενταχθεί ρήτρα που δίνει στον ποδοσφαιριστή ποσοστό περίπου 20% από τις πωλήσεις εμφανίσεων με το όνομά του.

Τα ίδια δημοσιεύματα υπολογίζουν ότι το συνολικό ετήσιο κόστος της συμφωνίας μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Şehrivan ανεβάζει το συνολικό κόστος της διετίας, μαζί με τα μπόνους, περίπου στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Αν οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί ποτέ στο τουρκικό ποδόσφαιρο.

Το σχέδιο χρηματοδότησης

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν συγκεντρώνει το ύψος του συμβολαίου, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η Τράμπζονσπορφέρεται να σκοπεύει να το χρηματοδοτήσει.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Akşam, η διοίκηση του συλλόγου σχεδίασε από την αρχή ένα μοντέλο στο οποίο το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης δεν θα επιβαρύνει άμεσα τα οικονομικά της ομάδας, αλλά θα καλυφθεί μέσω νέων χορηγικών συμφωνιών και εμπορικών συνεργασιών.

Μάλιστα, το τοπικό μέσο Vakit61 υποστηρίζει πως η Turkish Airlines φέρεται να αποτελεί τον βασικό χορηγό της μεταγραφής, αναλαμβάνοντας σημαντικό μέρος του οικονομικού πακέτου. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, περίπου 8 εκατομμύρια να προέρχονται από τα ταμεία της Τραμπζονσπόρ και το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται μέσω χορηγιών και διαφημιστικών συμβολαίων. Οι πληροφορίες αυτές, πάντως, δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα ούτε από την Turkish Airlines ούτε από την Τραμπζονσπόρ.

Η εμπορική αξία του Σαλάχ

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, στην Τραπεζούντα βλέπουν τον Σαλάχ ως μία τεράστια εμπορική επένδυση. Η παρουσία ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές στον κόσμο αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις εμφανίσεων, να προσελκύσει νέους χορηγούς και να ενισχύσει τη διεθνή προβολή του συλλόγου.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόβλεψη για ποσοστό επί των πωλήσεων των εμφανίσεων, καθώς η Τραμπζονσπόρ εκτιμά ότι η παγκόσμια απήχηση του Αιγύπτιου μπορεί να δημιουργήσει νέα έσοδα, αντισταθμίζοντας μέρος της επένδυσης.

Ο ρόλος του Τρεζεγκέ

Πέρα από τα οικονομικά, σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας φαίνεται πως έπαιξε και ο Τρεζεγκέ. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Τραμπζονσπόρ και συμπαίκτης του Σαλάχ στην εθνική Αιγύπτου φέρεται να μετέφερε ιδιαίτερα θετικές εικόνες για την πόλη, τον σύλλογο και τους φιλάθλους, συμβάλλοντας ώστε ο Αιγύπτιος σταρ να δει με διαφορετικό μάτι την προοπτική της μετακόμισής του στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, οι συζητήσεις του Σαλάχ με την Μπεσίκτας δεν προχώρησαν λόγω οικονομικών διαφορών, με την Τραμπζονσπόρ να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και να ολοκληρώνει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία της.

Η απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ δεν αποτελεί μόνο μία ποδοσφαιρική υπέρβαση για την Τραμπζονσπόρ, αλλά και ένα φιλόδοξο εμπορικό στοίχημα, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα του συλλόγου εντός και εκτός γηπέδων. Απομένει να δούμε πως θα... απαντήσει στο γήπεδο ο Αιγύπτιος σταρ.

gazzetta.gr