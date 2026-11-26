Ένα μήνα εκτός δράσης συμπλήρωσε ο Στέφαν Γιόβετιτς.

Ο έμπειρος επιθετικός παρέμεινε στα πιτς στο τελευταίο παιχνίδι με την Καρμιώτισσα και πλέον επικρατεί αγωνία για το αν θα προλάβει την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 11η αγωνιστική.

Αυτό που βγαίνει από πλευράς ΑΕΛ είναι πως η σημερινή (26/11) μέρα θα καθορίσει το αν θα βρίσκεται στην διάθεση του Ούγκο Μάρτινς με τις πιθανότητες πάντως να μην είναι με το μέρος του.