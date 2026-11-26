Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του ο Απόλλωνας ενόψει του αυριανού μεγάλου ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ στην «Αρένα» (19:00), για την 11η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Η προσοχή του Ερνάν Λοσάδα είναι στραμμένη στους Τόμας και Ροντρίγκες οι οποίοι είναι αμφίβολοι για το ντέρμπι και θα ξεκαθαρίσει οριστικά σήμερα το κατά πόσο θα προλάβουν την αναμέτρηση. Ο πρώτος αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό στους προσαγωγούς, ενώ ο δεύτερος έχει ενοχλήσεις στην περιοχή της γαστροκνημίας. Ο Αργεντίνος κόουτς εύχεται να έχει αμφότερους σε αυτή τη σημαντική αναμέτρηση.

Σε περίπτωση ωστόσο που δεν καταφέρουν να αγωνιστούν, το εναλλακτικό πλάνο βρίσκεται ήδη στο μυαλό του Λοσάδα. Οι Ασόρο και Εσκρίτσε είναι οι ποδοσφαιριστές που συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες για να πάρουν θέση στα δύο άκρα της επίθεσης, χωρίς να αποκλείεται κάποια άλλη επιλογή.

Από εκεί και πέρα, στην αποστολή αναμένεται να συμπεριληφθούν κανονικά οι Αϊβού και Σπόλιαριτς.