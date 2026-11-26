Ο εκπρόσωπος τύπου της «Κυρίας» παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έγινε για άρση του εμπάργκο μεταγραφών.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Όπως είχα αναφέρει και στις 10 Νοεμβρίου, η Ανόρθωση έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα και έχει καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια, με πολύ μεγάλες οικονομικές θυσίες, για να μπορέσει να φτάσει στο σημείο να υποβάλει αίτημα για άρση του μεταγραφικού εμπάργκο. Η εξόφληση και διευθέτηση τόσο μεγάλου όγκου συσσωρευμένων υποχρεώσεων αποτελεί από μόνη της ένα τεράστιο επίτευγμα, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση του αιτήματος. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει ο Σύλλογος να βρίσκεται σήμερα σε αυτή τη θέση. Σε ό,τι αφορά την απόφαση της FIFA, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη ημερομηνία ενημέρωσης. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου. Έχουμε κάνει ό,τι ήταν δυνατό από την πλευρά μας και πλέον αναμένουμε την αξιολόγηση του αιτήματός μας από τα αρμόδια όργανα»