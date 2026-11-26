Η ΑΕΚ είχε μεγάλες ευκαιρίες, όμως δεν κατάφερε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στην Ιταλία από την Κόμο κι επιστρέφει στην Αθήνα με «άδεια χέρια» μετά την ήττα με 1-0.

Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έμεινε στους τρεις βαθμούς στην League Phase του Champions League, έχοντας μία νίκη, αυτή της πρεμιέρας κόντρα στην ΛΑΣΚ και τέσσερις ήττες. Βρίσκεται στην 31η θέση της βαθμολογίας με τρεις βαθμούς και τρεις αναμετρήσεις (Γαλατασαράι εντός, Ρόμα εντός, Ντόρτμουντ εκτός) να απομένουν για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης.

Μπορεί η ΑΕΚ να μην έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τους βαθμούς που θα ήθελε στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της League Phase του Champions League, ωστόσο υπάρχουν επιμέρους στατιστικές κατηγορίες στις οποίες η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεχωρίζει, έχοντας αφήσει πίσω της ακόμη και παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μία από αυτές αφορά τις επιτυχημένες ντρίμπλες ανά αναμέτρηση, με την πρωταθλήτρια Ελλάδας, να φιγουράρει στην πρώτη 10αδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» καταλαμβάνουν την έβδομη θέση μεταξύ των 36 ομάδων του Champions League, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 10,2 επιτυχημένες ντρίμπλες ανά παιχνίδι. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό μεταφράζεται σε 51 επιτυχημένες ντρίμπλες στις πρώτες πέντε αναμετρήσεις τους.

Μάλιστα, η ΑΕΚ βρίσκεται ψηλότερα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μετράει 10 επιτυχημένες ντρίμπλες ανά αγώνα, αλλά και από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (9,8) και την Αστον Βίλα (9,6). Την κορυφή της σχετικής κατάταξης καταλαμβάνει η Λίβερπουλ με 15 επιτυχημένες ντρίμπλες ανά παιχνίδι, ακολουθούμενη από την Μπαρτσελόνα (12,2) και τη Φέγενορντ (12).

Οι δέκα κορυφαίες ομάδες του Champions League σε επιτυχημένες ντρίμπλες ανά αγώνα

Λίβερπουλ – 15

Μπαρτσελόνα – 12,2

Φέγενορντ – 12

Κόμο – 11,4

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – 11

Μάντσεστερ Σίτι – 10,4

ΑΕΚ – 10,2

Ρεάλ Μαδρίτης – 10

Σαχτάρ Ντόνετσκ – 9,8

Αστον Βίλα – 9,6

athletiko.gr