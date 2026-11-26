Μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν στον ΠΑΟΚ ήταν ο Τζέντι Όσμαν. Ο σταρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης μπορεί μεν να τραυματίστηκε, όμως πρόλαβε να αφήσει το στίγμα του στο φετινό EuroCup, μιας και κανένας δεν έχει... προλάβει να τον ξεπεράσει σε μέσο όρο πόντων!

Ακολουθεί με 20.2 πόντους ανά ματς ο Κένι Λόφτον Τζρ. της Χάποελ Ιερουσαλήμ, ενώ στην τέταρτη θέση συναντάμε τον Μπριν Ταϊρί του ΠΑΟΚ, με 19.4 πόντους μέσο όρο.

sdna.gr