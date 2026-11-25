Ασταμάτητη η Εθνική Παίδων της Ελλάδας, έκανε το 3Χ3 στον όμιλό της και πάει με φόρα στα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17!

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ πολύ νωρίς (5') στην αναμέτρησή της με την οικοδέσποινα ομάδα του Κατάρ, η οποία «καιγόταν» για τους βαθμούς στη μάχη για την πρόκριση, η γαλανόλευκη έδειξε χαρακτήρα και κυριάρχησε για να κάνει την ανατροπή και να πανηγυρίσει τη μεγάλη νίκη με 4-1!

Έτσι, το σύνολο του Βασίλη Παπαδάκη ολοκλήρωσε την αψεγάδιαστη πορεία του στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης και πάει με εξαιρετικά ανεβασμένη ψυχολογία στα νοκ-άουτ!

Το παιχνίδι ξεκίνησε με το Κατάρ να ανοίγει το σκορ νωρίς, στο 5ο κιόλας λεπτό, όταν ο Άιμαν βρήκε χώρο έξω από τη μεγάλη περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό του σου, ενώ στη συνέχεια η Εθνική μας πήρε την μπάλα στα πόδια της και δημιούργησε ευκαιρίες, με μεγαλύτερη ένα δοκάρι του Σούβλατζη στο 25'.

Στο 30' ο Παπασαραφιανός έκανε σέντρα και ο Αργυρίου έκανε το τελείωμα στην κίνηση, στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ στο 36' ο Αργυρίου έκανε όμορφο γυριστό, αναγκάζοντας τον τερματοφύλακα σε δύσκολη επέμβαση.

Το γκολ της ισοφάρισης ήρθε τελικά στο 48', με τον Χαλδέζο να κάνει όμορφη ενέργεια και με τον Σούβλατζη να σκοράρει αφού απέφυγε υπέροχα αμυντικό, ενώ στο 67' ήρθε και η ανατροπή, με τον Καραγγέλη να κάνει σέντρα 2 λεπτά αφότου μπήκε στο ματς και με τον Αργυρίου να σκοράρει με υπέροχη κεφαλιά!

Μάλιστα, 2 λεπτά αργότερα ο Καραγγέλη χρίστηκε και σκόρερ, πλασάροντας ιδανικά μετά από ωραία πάσα του Τσίγκα, ενώ στο 80΄οι γηπεδούχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο, αφού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Μπενιατλά. Στο 86', ο Σούβλατζης έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Εθνικής Ελλάδας, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1 με το 3ο γκολ του στη διοργάνωση!

sport-fm.gr