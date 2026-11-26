Όπως ανέφερε η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, η διαδικτυακή επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή ενός «περιορισμένου συνόλου προσωπικών και επιχειρηματικών πληροφοριών». Την ευθύνη φαίνεται να ανέλαβε η ομάδα "Handsome Boy Hacking Club" (HBHC), η οποία στις 19 Νοεμβρίου δημοσίευσε στην πλατφόρμα X ένα στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) από αρχεία που σχετίζονται με τη FIFA.

Η συγκεκριμένη ομάδα ισχυρίζεται ότι έχει υποκλέψει περισσότερα από 12 gigabytes δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν έγγραφα ταυτότητας και μετανάστευσης, στοιχεία στελεχών, οικονομικά αρχεία, νομικά έγγραφα, αρχεία εσωτερικής διακυβέρνησης και στιγμιότυπα οθόνης.

«Η FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε θύμα εγκληματικής κυβερνοεπίθεσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ένα περιορισμένο σύνολο προσωπικών και επιχειρηματικών πληροφοριών» δήλωσε εκπρόσωπος της ομοσπονδίας στο "The Athletic", προσθέτοντας:

«Η FIFA συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των διωκτικών αρχών. Η FIFA καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την παράνομη απόκτηση και δημοσίευση πληροφοριών, και ιδιαίτερα προσωπικών δεδομένων. Τέτοιες ενέργειες συνιστούν σοβαρή και απαράδεκτη παραβίαση της ιδιωτικότητας και μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα άτομα».

Πηγές της FIFA, που μίλησαν στο "The Athletic" υπό καθεστώς ανωνυμίας, διευκρίνισαν ότι τα δεδομένα που διέρρευσαν αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 0,1% του συνόλου των αρχείων που διατηρεί η συνομοσπονδία, ενώ δεν περιλαμβάνουν έγγραφα που σχετίζονται με την εγκαταλελειμμένη πρόταση "FIFA Forward Enterprise" (FFE). Παράλληλα, σημείωσαν ότι η παραβίαση δεν οφείλεται σε τεχνική βλάβη ή κενό στα συστήματα, αλλά στο γεγονός ότι οι δράστες υποδύθηκαν εργαζομένους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ή ο γενικός γραμματέας, Ματίας Γκράφστρομ, αποτέλεσαν στόχους, ωστόσο οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι η επίθεση στρεφόταν κατά του οργανισμού συνολικά και όχι κατά συγκεκριμένων προσώπων.

ΑΠΕ