Παρά τη δύσκολη εκκίνηση, η Γερμανία τερμάτισε πρώτη στον όμιλο του Nations League και μετά το εμφατικό 5-0 επί της Ολλανδίας στο Βερολίνο ο Γιούργκεν Κλοπ δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίησή του.

«Αυτή η ομάδα είναι γεμάτη από σπουδαίους παίκτες. Είμαι τόσο χαρούμενος. Έρχεται άλλη μία γενιά. Ήταν ένα φανταστικό ματς και μία υπέροχη εμπειρία. Το ότι μπορέσαμε και το κάναμε στο Βερολίνο, στο τελευταίο διεθνές παιχνίδι της χρονιάς, είναι εκπληκτικό», τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας.

«Εάν συνεχίσουμε έτσι θα είμαστε μία δύσκολη ομάδα για κάθε αντίπαλο. Από την πρώτη ημέρα ερωτεύτηκα αυτή την ομάδα, με την πρώτη ματιά. Είμαι στην αρχή αυτού του ταξιδιού. Αυτή είναι μία φανταστική ποδοσφαιρική ομάδα και δείχνει πως η Γερμανία επιστρέφει για να είναι ξανά πρωταγωνίστρια στις μεγάλες διοργανώσεις», πρόσθεσε ο άλλοτε τεχνικός της Ντόρτμουντ και της Λίβερπουλ.

sport-fm.gr