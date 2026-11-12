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«Προτιμώ τις μπύρες και τα μπέργκερ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Στα 25 του κατέκτησε το Champions League, στα 31 του παίζει στα τοπικά

Δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για το φαγητό και την... αποστροφή του προς τη προπόνηση. Εζησε το όνειρό του και πλέον παίζει μπαλίτσα με τους φίλους του. Νίκλας Ζούλε, για σένα είναι η ζωή!

Πριν από μερικά χρόνια, ο Νίκλας Ζούλε πανηγύριζε την κατάκτηση του Champions League με την Μπάγερν Μονάχου (2019/20), έχοντας καθιερωθεί ανάμεσα στους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς του γερμανικού ποδοσφαίρου. Σήμερα, στα 31 του χρόνια, αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά γήπεδα της Γερμανίας (και μάλιστα ως τερματοφύλακας!), μακριά από τα εκατομμύρια, την καθημερινή πίεση και τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού.

Μία επιλογή που ενδεχομένως να ξενίζει όσους είχαν συνηθίσει να τον βλέπουν στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά για τον ίδιο αποτελεί μία συνειδητή απόφαση, προκειμένου να απολαμβάνει ξανά το παιχνίδι με τους δικούς του όρους.

Η ισπανική «AS» επανέφερε στο προσκήνιο τις αποκαλυπτικές δηλώσεις του Γερμανού αμυντικού, ο οποίος δεν δίστασε να παραδεχθεί πως η ζωή του ως επαγγελματία ποδοσφαιριστή δεν συμβάδιζε πάντοτε με τις αυστηρές απαιτήσεις του σύγχρονου αθλητισμού.

«Ίσως έπινα τρεις μπίρες και έτρωγα στα McDonald's συχνότερα απ' όσο θα έπρεπε κατά τη διάρκεια της καριέρας μου. Δεν ήθελα να περάσω 15 χρόνια έχοντας στο μυαλό μου μόνο το ποδόσφαιρο. Μου άρεσε να απολαμβάνω τη ζωή. Είναι πολύ μικρή για να μη κάνεις αυτά που θέλεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα.

Η απίστευτη ιστορία με τη σάουνα και το αδιάβροχο στην Μπάγερν

Η σχέση του Ζούλε με τη διατροφή και το σωματικό του βάρος αποτέλεσε πολλές φορές αντικείμενο συζήτησης στα χρόνια που αγωνιζόταν στην Μπάγερν και την Ντόρτμουντ. Μάλιστα, τον περασμένο Μάιο, σε μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη στο γερμανικό podcast «Spielmacher», ο πρώην διεθνής αμυντικός περιέγραψε τις ακραίες μεθόδους που χρησιμοποιούσε προκειμένου να εμφανίζεται ελαφρύτερος στις καθιερωμένες μετρήσεις βάρους της Μπάγερν!

Όπως εξήγησε, επί ημερών Γιουπ Χάινκες, οι ποδοσφαιριστές ζυγίζονταν κάθε Πέμπτη. Ο ίδιος, προκειμένου να αποφύγει τις παρατηρήσεις, περνούσε ολόκληρη την προηγούμενη ημέρα χωρίς να φάει και το βράδυ έμπαινε στη σάουνα του σπιτιού του φορώντας αδιάβροχο! Με αυτόν τον τρόπο, όπως υποστήριξε, μπορούσε να εμφανίζεται έως και δυόμισι κιλά ελαφρύτερος την επόμενη ημέρα, κυρίως λόγω της προσωρινής απώλειας υγρών.

«Είχα περάσει ολόκληρη την ημέρα χωρίς φαγητό και καθόμουν στη σάουνα με αδιάβροχο. Όταν ανέβηκα στο δωμάτιό μου, χρειάστηκε να ανοίξω το παράθυρο και να αναπνεύσω για δέκα λεπτά, γιατί αισθανόμουν πως θα λιποθυμήσω», είχε παραδεχθεί.

Ο Ζούλε θυμήθηκε μάλιστα πως, έπειτα από μία νίκη της Μπάγερν, ο Χάινκες τον είχε επαινέσει για τη βελτιωμένη φυσική του κατάσταση, χωρίς να γνωρίζει τι είχε προηγηθεί.

Πέντε πρωταθλήματα, ένα Champions League και η απόφαση στα 30

Η πορεία του Ζούλε μόνο αποτυχημένη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Χόφενχαϊμ, από την οποία μεταγράφηκε στην Μπάγερν το 2017 έναντι περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους Βαυαρούς κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα Γερμανίας, δύο Κύπελλα και το Champions League του 2020, ενώ το 2022 μετακόμισε στην Ντόρτμουντ. Παράλληλα, φόρεσε 49 φορές τη φανέλα της εθνικής Γερμανίας.

Ωστόσο, οι τραυματισμοί και η συνεχής πίεση για τη διατήρηση της καλύτερης δυνατής φυσικής κατάστασης τον είχαν κουράσει. Τον Μάιο του 2026 ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με την Ντόρτμουντ, επισημαίνοντας πως η απόφαση είχε ωριμάσει μέσα του εδώ και αρκετό καιρό.

Από το Champions League στην ένατη κατηγορία για μία μπίρα με τους φίλους του!

Το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του γράφεται πλέον στην SV Τίφενμπαχ, μία μικρή ερασιτεχνική ομάδα που αγωνίζεται στην τοπική Kreisliga του Ζίνσχαϊμ, στην ένατη βαθμίδα του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Εκεί βρίσκονται δύο από τους καλύτερους φίλους του, με τον έναν μάλιστα να συμμετέχει στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας. Το εντυπωσιακό είναι πως ο Ζούλε δεν μένει πλέον στα καθήκοντα του κεντρικού αμυντικού. Στο ντεμπούτο του, τον περασμένο Αύγουστο, αγωνίστηκε στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση, σημειώνοντας μάλιστα γκολ με κεφαλιά, παρά τη βαριά ήττα της ομάδας του με 7-2 από την Κίρχαρντ, ενώ έχει αγωνιστεί ακόμη και ως τερματοφύλακας!

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ο άλλοτε αμυντικός της Μπάγερν έχει ήδη καταγράψει 11 συμμετοχές και τέσσερα γκολ στη φετινή αγωνιστική περίοδο.

«Δεν θέλω να έρχονται πέντε, έξι ή επτά τηλεοπτικά συνεργεία να με παρακολουθούν στην ένατη κατηγορία. Θέλω απλώς να παίζω ποδόσφαιρο και να πίνω μία μπίρα με τους φίλους μου», εξήγησε, περιγράφοντας τη νέα του καθημερινότητα.

Ακόμη και η απουσία του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί συνειδητή επιλογή. Ο Ζούλε παραδέχθηκε ότι πιθανότατα έχασε σημαντικά έσοδα από χορηγικές συμφωνίες επειδή δεν διατηρούσε λογαριασμό στο Instagram, ωστόσο ποτέ δεν θεώρησε πως αυτό αποτελούσε προτεραιότητα.

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