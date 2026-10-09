Αντιμέτωπος με τιμωρία έως και έξι μηνών ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την αποχώρησή του από την εθνική

Τιμωρία που μπορεί να φτάσει ακόμη και τους έξι μήνες αντιμετωπίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την αιφνιδιαστική αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας, έπειτα από έντονη διαφωνία με τον προπονητή της ομάδας, Ζόρζε Ζεσούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mirror, οι πειθαρχικοί κανονισμοί της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προβλέπουν την αυτόματη επιβολή τιμωρίας σε τέτοιες περιπτώσεις. Πλέον, το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο καλείται να αποφασίσει τη διάρκεια της ποινής, η οποία μπορεί να κυμανθεί από έναν έως έξι μήνες.

Τιμωρία που μπορεί να φτάσει ακόμη και τους έξι μήνες αντιμετωπίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την αιφνιδιαστική αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας, έπειτα από έντονη διαφωνία με τον προπονητή της ομάδας, Ζόρζε Ζεσούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mirror, οι πειθαρχικοί κανονισμοί της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προβλέπουν την αυτόματη επιβολή τιμωρίας σε τέτοιες περιπτώσεις. Πλέον, το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο καλείται να αποφασίσει τη διάρκεια της ποινής, η οποία μπορεί να κυμανθεί από έναν έως έξι μήνες.

Η ένταση φέρεται να προκλήθηκε από τη δυσαρέσκεια του 41χρονου επιθετικού για τον χρόνο συμμετοχής του κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων. Ο Ρονάλντο αποχώρησε από το προπονητικό καμπ και στη συνέχεια δημοσίευσε μια μακροσκελή ανακοίνωση, με την οποία ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του και τον πορτογαλικό λαό, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για την πράξη του.

Μάλιστα, ο αρχηγός της Πορτογαλίας υπογράμμισε πως η συμπεριφορά του πρέπει να έχει συνέπειες, τονίζοντας ότι η ιδιότητά του ως αρχηγού αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα και πως οι ίδιοι κανόνες οφείλουν να ισχύουν για όλους τους ποδοσφαιριστές, ανεξαρτήτως ονόματος και status.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της απολογίας του Ρονάλντο. Σύμφωνα με το ESPN, το πιθανότερο σενάριο είναι να του επιβληθεί μικρότερη ποινή.

Σε περίπτωση, πάντως, που η τιμωρία ξεπεράσει τον έναν μήνα, ο Πορτογάλος σταρ κινδυνεύει να χάσει τις αναμετρήσεις της εθνικής του ομάδας με τη Δανία και την Ουαλία για το Nations League τον επόμενο μήνα.

sport-fm.gr