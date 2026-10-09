ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντιμέτωπος με τιμωρία έως και έξι μηνών ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την αποχώρησή του από την εθνική

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριά τιμωρία από την Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Τιμωρία που μπορεί να φτάσει ακόμη και τους έξι μήνες αντιμετωπίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την αιφνιδιαστική αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας, έπειτα από έντονη διαφωνία με τον προπονητή της ομάδας, Ζόρζε Ζεσούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mirror, οι πειθαρχικοί κανονισμοί της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προβλέπουν την αυτόματη επιβολή τιμωρίας σε τέτοιες περιπτώσεις. Πλέον, το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο καλείται να αποφασίσει τη διάρκεια της ποινής, η οποία μπορεί να κυμανθεί από έναν έως έξι μήνες.

Τιμωρία που μπορεί να φτάσει ακόμη και τους έξι μήνες αντιμετωπίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την αιφνιδιαστική αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας, έπειτα από έντονη διαφωνία με τον προπονητή της ομάδας, Ζόρζε Ζεσούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mirror, οι πειθαρχικοί κανονισμοί της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προβλέπουν την αυτόματη επιβολή τιμωρίας σε τέτοιες περιπτώσεις. Πλέον, το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο καλείται να αποφασίσει τη διάρκεια της ποινής, η οποία μπορεί να κυμανθεί από έναν έως έξι μήνες.

Η ένταση φέρεται να προκλήθηκε από τη δυσαρέσκεια του 41χρονου επιθετικού για τον χρόνο συμμετοχής του κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων. Ο Ρονάλντο αποχώρησε από το προπονητικό καμπ και στη συνέχεια δημοσίευσε μια μακροσκελή ανακοίνωση, με την οποία ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του και τον πορτογαλικό λαό, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για την πράξη του.

Μάλιστα, ο αρχηγός της Πορτογαλίας υπογράμμισε πως η συμπεριφορά του πρέπει να έχει συνέπειες, τονίζοντας ότι η ιδιότητά του ως αρχηγού αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα και πως οι ίδιοι κανόνες οφείλουν να ισχύουν για όλους τους ποδοσφαιριστές, ανεξαρτήτως ονόματος και status.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της απολογίας του Ρονάλντο. Σύμφωνα με το ESPN, το πιθανότερο σενάριο είναι να του επιβληθεί μικρότερη ποινή.

Σε περίπτωση, πάντως, που η τιμωρία ξεπεράσει τον έναν μήνα, ο Πορτογάλος σταρ κινδυνεύει να χάσει τις αναμετρήσεις της εθνικής του ομάδας με τη Δανία και την Ουαλία για το Nations League τον επόμενο μήνα.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάτησε ξανά στη δεκάδα ο Ζαμπελίνσκι!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Ο Πάλμερ είναι διαθέσιμος για την εθνική»

Premier League

|

Category image

Δεν χρειάστηκε να ρωτήσει κανένα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γι’ αυτό επέλεξε ΑΠΟΕΛ ο Σάστρε

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η αποφυγή της μπανανόφλουδας και μάλιστα με στυλ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

H απόφαση για Λαΐφη και οι επιστροφές

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δυνατά στη διεκδίκηση του... Κύπριου Γκάμπριελ και η Μπάγερν

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

«Το πράσινο τέρας επέστρεψε!» - Η «AS» αποθεώνει τον Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

Διπλάσιο το ενδιαφέρον, δεν θα ικανοποιηθούν όλοι – Η ενημέρωση της Ομόνοιας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Super League: Σε Φιλαδέλφεια και Τρίπολη το ενδιαφέρον

Super League

|

Category image

Ο Ρονάλντο έφθασε στα 980 γκολ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Να το κάνει για πρώτη φορά!

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ: Μέγας και Ονομαστικός Χορηγός του φετινού CYPRUS RALLY

AUTO MOTO

|

Category image

Επιστροφή με φουλ δράση

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Κτίσιμο νοοτροπίας στην έδρα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη