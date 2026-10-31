Ο Μουρίνιο ζητά σερί νικών από τη Ρεάλ και βάζει στο κάδρο την ΑΕΚ

Η νίκη επί της Μπαρτσελόνα δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να ζητά από τους ποδοσφαιριστές του ανάλογη συνέχεια, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Champions League.

Σύμφωνα με την El Debate, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει τονίσει στα αποδυτήρια τη σημασία των διαδοχικών εκτός έδρας αναμετρήσεων με τη Ράσινγκ Σανταντέρ, την ΑΕΚ και τη Βαλένθια, θέτοντας ως στόχο τη νίκη και στα τρία παιχνίδια.

Η επίσκεψη στην Αθήνα για το ματς με την Ένωση την Τετάρτη βρίσκεται, επομένως, στο πλάνο των Μαδριλένων για τη διατήρηση της αγωνιστικής τους δυναμικής. Ο Μουρίνιο θέλει η ομάδα του να επιβεβαιώσει τη βελτίωσή της μέσα από συνεχόμενα αποτελέσματα, χωρίς να χαλαρώσει μετά την επιτυχία στο clasico.

«Πρέπει να πάμε για τη νίκη, δίνοντας τα πάντα», είναι το μήνυμα που, σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, μεταφέρει στους παίκτες του.

Ο προπονητής της Ρεάλ επισημαίνει ότι κάθε αντίπαλος αντιμετωπίζει τα παιχνίδια απέναντί της ως μια μεγάλη ευκαιρία να διακριθεί. Γι’ αυτό ζητά τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση, προειδοποιώντας πως όσα κέρδισε η ομάδα του το τελευταίο διάστημα μπορούν να τεθούν σε κίνδυνο εάν μειώσει την έντασή της στις επόμενες αναμετρήσεις.

athletiko.gr