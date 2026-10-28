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Ποια είναι... πλέον η σχέση του Εμπαπέ με την Κίνα!

ΓΗΠΕΔΟ

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H δήλωσή του έφερε κρίση στις... σχέσεις τους και αποχώρηση χορηγών

Η απολογία-συγνώμη του Κιλιάν Εμπαπέ δεν κατάφερε να μετριάσει την κριτική που ασκήθηκε εναντίον του στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τα σχόλια για τον ιστορικό ηγέτη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Μάο Τσε Τουνγκ στο podcast «The Bridge», στο οποίο εμφανίζεται να τον χαρακτηρίζει ως «δικτάτορα».

Τρεις μεγάλες κινεζικές εταιρείες ανακοίνωσαν (27/10) ότι τερματίζουν τις συνεργασίες τους με τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και η κρατική τηλεόραση ανέστειλε τις μεταδόσεις αγώνων ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας ζήτησε (27/10) συγγνώμη με ανακοίνωση, γραμμένη στα γαλλικά, τα αγγλικά αλλά και τα κινέζικα, με την οποία αναγνώρισε το λάθος του.

Οι αρχικές δηλώσεις του Κιλιάν Εμπαπέ δεν δημοσιεύθηκαν - ή διαγράφηκαν - στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης παρέλειψαν επίσης οποιαδήποτε αναφορά στον Μάο Τσε Τουνγκ, αναφέροντας ότι ο ποδοσφαιριστής είχε κάνει «ακατάλληλα σχόλια για την Κίνα».

Η κριτική συνέχισε να κατακλύζει και σήμερα (28/10) τις κινεζικές πλατφόρμες. «Τα σχόλιά του ήταν προσβλητικά για την Κίνα και τον κινεζικό λαό, επομένως δεν μπορούν να μεταφραστούν», έγραψε ένας χρήστης του διαδικτύου στο κοινωνικό δίκτυο Weibo.

Από χθες είναι πλέον αδύνατο να παρακολουθήσει κανείς τους λογαριασμούς του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης στις πλατφόρμες Weibo και Xiaohongshu (γνωστά και ως "RedNote"), όπου έχει συνολικά πάνω από δύο εκατομμύρια ακόλουθους.

Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, αρκετές μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Dior και Hublot, έχουν αφαιρέσει περιεχόμενο που σχετίζεται με τον αρχηγό της εθνικής ομάδας της Γαλλίας από τους λογαριασμούς τους στο Weibo.

Η αναζήτηση του ονόματος του ποδοσφαιριστή στα μανδαρινικά στους λογαριασμούς Weibo των Dior και Hublot δεν απέδωσε κανένα αποτέλεσμα, όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσων (AFP)

Επίσης, το όνομα του Εμπαπέ «εξαφανίζεται» από τα καταστήματα. Στο κύριο κατάστημα Adidas στην κινεζική πρωτεύουσα όπου υπάρχουν φανέλες της Ρεάλ Μαδρίτης προς πώληση, καμία δεν έφερε το όνομα του Εμπαπέ .

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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