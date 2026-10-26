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Χάνει τον Εσπάρτ για δύο μήνες η Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Τις υπηρεσίες του Τσάβι Εσπάρτ θα στερηθεί η Μπαρτσελόνα για τους επόμενους δύο μήνες, με τον 19χρονο μπακ να τραυματίζεται στο Clasico κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τέλος στο αήττητο των εννέα παιχνιδιών της Μπαρτσελόνα στη La Liga έβαλε η Ρεάλ Μαδρίτης, που πήρε σπουδαίο διπλό με 2-1 στο «Καμπ Νου» και μείωσε στο -3 από τους «μπλαουγκράνα».

Τα άσχημα για τους Καταλανούς δεν περιορίστηκαν μόνο στο αποτέλεσμα, αφού είδαν τον Τσάβι Εσπάρτ να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο ημίχρονο με αναγκαστική αλλαγή μετά από μια δυνατή μονομαχία με τον Τσουαμενί.

Ο δεξιός μπακ της Μπαρτσελόνα υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαγνώστηκε με κάκωση σε σύνδεσμο της δεξιάς ποδοκνημικής, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους δύο μήνες.

Ο Φλικ είχε δώσει φανέλα βασικού στον Εσπάρτ το τελευταίο διάστημα, με τον 19χρονο να μετράει φέτος δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ σε εννέα συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Champions League.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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