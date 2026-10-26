Λύτρας: «Ο Κορομηλάς έχει σφυρίξει σε Ισπανία και NBA, δεν θα ρίσκαρε για το Ανω Ραχούλα- Κάτω Ραχούλα»

Ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος εκπροσωπείται νομικά από τον Αποστόλη Λύτρα, αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται για εμπλοκή στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ! Κατά την απολογία του στον τακτικό ανακριτή της Ευελπίδων, ο πρώην διαιτητής υποστηρίζει πως δεν έχει εμπλοκή σε καμία υπόθεση.

Οι κατηγορίες αφορούν 9 πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων στο μπάσκετ προκειμένου να ωφεληθεί ο Προμηθέας Πατρών και άλλες ομάδες κατά περίπτωση, καθώς και ακόμα δυο παιχνίδια που έχει διαιτητεύσει αυτός. Ο ίδιος ο Κορομηλάς υποστηρίζει ότι από την ενασχόλησή του με τη διαιτησία σε διεθνές επίπεδο, έχει λάβει δύο ποσά ως αποζημίωση συνολικού ύψους 263.000 ευρώ, για τα οποία διαθέτει τα απαιτούμενα παραστατικά. Πρόκειται για μια κατάθεση 193.000 ευρώ και ακόμη των 70.000 ευρώ επειδή δεν είχε υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα.

Σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος ξεκαθαρίζει, τα χρήματα αυτά του κατατέθηκαν τραπεζικά ενώ στη συνέχεια λόγω ενός οικογενειακού ζητήματος, προχώρησε σε ανάληψή τους. Για αυτόν τον λόγο, κλήθηκε να καταθέσει υπέρ του κατηγορουμένου και ο λογιστής του.]

Αφού η διαδικασία ολοκληρώθηκε, ο Αποστόλης Λύτρας, παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή του ΑΝΤ1 όπου παρουσιάζει ο Πέτρος Κουσουλός, πως... ο εντολέας του, έχει σφυρίξει στο υψηλότερο επίπεδο και θα είχε κανέναν λόγο να επηρεάσει παιχνίδια τόσο χαμηλού επιπέδου, όσο αυτά για τα οποία κατηγορείται.

«Δε σας κρύβω, πως είναι η πρώτη φορά βλέπω δικογραφία να βασίζεται σε μόλις δύο καταθέσεις. Το αναφέρω απλά για την ιστορία. Δε σημαίνει πως δεν έχουμε ενόχους ή ότι δεν έχει συμβεί κάτι στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά δικογραφία με μόλις δυο καταθέσεις, είναι ανεπίδεκτο. Τώρα όσον αφορά τον δικό μου εντολέα, υπήρξε διεθνής διαιτητής, δεν έχει καμία εμπλοκή. Έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις σε ότι ερωτήθη και περιμένει την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Ο λογιστής κατέθεσε ως μάρτυρας, έφερε και τα παραστατικά. Τα χρήματα που λάμβανε, είναι από την EuroLeague.

Θα έπρεπε να ξέρετε τι εστί ο κύριος Τσάπας. Σε πόσες ομάδες ήταν πρόεδρος, εάν έχει άλλες νομικές διαδικασίες και ούτω καθεξής. Για τον εντολέα μου δεν έχει αναφέρει κάτι το μεμπτό. Εγώ ένα θα σας πω. Ο συγκεκριμένος διαιτητής, τον επέλεγε η Ισπανία για να σφυρίξει τα ντέρμπι Ρεάλ - Μπαρτσελόνα, έχει σφυρίξει στο NBA, δε θα ρίσκαρε τη ζωή του για το παιχνίδι Άνω Ραχούλα- Κάτω Ραχούλα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα ότι δεν υπάρχουν στημένα παιχνίδια, υπάρχουν. Καταλαβαίνω τη χρησιμότητα που αυτή τη στιγμή προκύπτουν διάφορα σκάνδαλα που βοηθούν επικοινωνιακά αλλά να υπάρχει μια σοβαρότητα».

athletiko.gr