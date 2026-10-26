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Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας στη Χρυσή Μπάλα – Το «κρυφό» κριτήριο που μπορεί να κρίνει τον μεγάλο νικητή

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι συμβαίνει αν δύο υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα συγκεντρώσουν τους ίδιους βαθμούς; Ο κανονισμός που καθορίζει τον νικητή σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας 2026, η οποία στέφει τον καλύτερο παίκτη της σεζόν τόσο στην ανδρική όσο και στη γυναικεία κατηγορία, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Οι 30 υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία θα παρακολουθήσουν στενά την εκδήλωση στο «London Palladium Theatre» στο Λονδίνο για να μάθουν τους νέους νικητές.

Το ερώτημα όμως είναι ένα. Ποιος θα κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα φέτος; Κιλιάν Εμπαπέ, Λαμίν Γιαμάλ, Χάρι Κέιν ή Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος διεκδικεί τη διατήρηση του τίτλου του; Η ταυτότητα του μεγάλου νικητή παραμένει ένα από τα καλύτερα φυλαγμένα μυστικά στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Χρυσής Μπάλας, μια κριτική επιτροπή 100 εξειδικευμένων δημοσιογράφων -ένας από κάθε μία από τις 100 κορυφαίες χώρες της κατάταξης της FIFA- ψήφισε για τις 10 κορυφαίες επιλογές της από μια λίστα 30 παικτών.

Οι παίκτες αξιολογούνται με βάση τη συνολική τους παρουσία κατά την περασμένη σεζόν, από τις 3 Αυγούστου 2025 έως τις 19 Ιουλίου 2026, με τα κριτήρια να περιλαμβάνουν τις ατομικές τους επιδόσεις, την καθοριστική συμβολή τους και την ικανότητά τους να εντυπωσιάζουν, τις ομαδικές επιδόσεις και τους τίτλους που κατέκτησαν, καθώς και την ποιότητα, το ήθος και το ευ αγωνίζεσθαι.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι ποδοσφαιριστές κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των ψήφων που έχουν λάβει για την πρώτη θέση. Εάν η ισοβαθμία παραμένει, λαμβάνονται υπόψη οι ψήφοι για τη δεύτερη θέση, στη συνέχεια για την τρίτη και ούτω καθεξής.

Ιστορικά, το αποτέλεσμα συχνά κρίνεται με πολύ μικρή διαφορά. Ο Λιονέλ Μέσι βγήκε πρώτος στην ψηφοφορία το 2019 με διαφορά επτά πόντων του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Η μικρότερη διαφορά χρονολογείται από το 1996, όταν ο Ματίας Ζάμερ νίκησε τον Ρονάλντο με έναν πόντο.

«Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην καταμέτρηση των ψήφων, η ισοπαλία θα βασίζεται στον αριθμό των ψήφων της πρώτης θέσης», εξηγεί το France Football στην ιστοσελίδα του. «Εάν η ισοβαθμία επιμένει, η ισοπαλία θα βασίζεται στον αριθμό των ψήφων της δεύτερης θέσης, στη συνέχεια στον αριθμό των ψήφων της τρίτης θέσης, και ούτω καθεξής». Η ιστοσελίδα προσθέτει: «Οποιαδήποτε άλλη διαφορά προκύψει από την ψηφοφορία θα διευθετηθεί από τον αρχισυντάκτη του France Football, υπό την ιδιότητά του ως διοργανωτή».

athletiko.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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