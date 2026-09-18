Πλάνο νίκης κόντρα στις απουσίες

Το τελικό του πλάνο ενόψει του αυριανού ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο στάδιο «Αλφαμέγα» (19:00), για την 4η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, κλειδώνει σήμερα ο προπονητής του Απόλλωνα.

Ο Ερνάν Λοσάδα έχει καταλήξει σε μεγάλο βαθμό στους έντεκα που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση και στη σημερινή προπόνηση θα οριστικοποιήσει το αγωνιστικό του σχέδιο.

Σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στην Ομόνοια, στο ΓΣΠ, είναι δεδομένο ότι θα προκύψουν αλλαγές στο αρχικό σχήμα, καθώς τέθηκαν εκτός οι Μπρούνο Γκασπάρ και Ντανίλο Σπόλιαριτς. Συνεπώς, στη μεσαία γραμμή αναμένεται να πάρει θέση ο Λεωνίδας Κονομής, ο οποίος μεταφέρθηκε στον άξονα στο τελευταίο ματς, μετά τον τραυματισμό του Σπόλιαριτς. Η μετατόπιση του 25χρονου Κύπριου στη μεσαία γραμμή θα ανοίξει τον δρόμο για το αρχικό σχήμα στον Εμάνουελ Αϊβού, ο οποίος θα βρεθεί δίπλα από τον Γιόζεφ Κβίντα στο κέντρο της άμυνας. Όσον αφορά το κενό στα δεξιά, αυτό θα καλυφθεί από τον Ανδρέα Σιήκκη.

Πέραν των Γκασπάρ και Σπόλιαριτς, απόντες από το ντέρμπι αναμένεται να είναι οι Ιβάν Λιούμπιτς και Μόργκαν Μπράουν. Δεν αποκλείεται βέβαια κάποιος από τους δύο τελευταίους να καταφέρει την τελευταία στιγμή να βρεθεί στην αποστολή. Η άλλη πιθανολογούμενη αλλαγή στην ενδεκάδα αφορά τον Άλεν Όζμπολτ. Παρότι δεν είναι δεδομένη η παρουσία του στο ντέρμπι, εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα δώσει το «παρών» του στο στάδιο «Αλφαμέγα». Ο Όζμπολτ –θυμίζουμε– ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ομάδα στο ΓΣΠ. Δεδομένη είναι η απουσία του τραυματία Άγγελου Ανδρέου από το ντέρμπι του Σαββάτου.

Απαλλαγμένοι από κάθε πίεση

Ανεξάρτητα από τις απουσίες και από το ποιοι παίκτες τελικά θα προλάβουν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο στόχος του Απόλλωνα αύριο είναι η νίκη, που θα τον διατηρήσει στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Μην ξεχνάμε ότι μετά τους αγώνες της 4ης αγωνιστικής ακολουθεί διακοπή του πρωταθλήματος λόγω υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό οι ποδοσφαιριστές να πάνε απαλλαγμένοι από την πίεση στη διακοπή και με καθαρό μυαλό, κάτι που θα λειτουργήσει ευεργετικά στην ψυχολογία τους ώστε να επιστρέψουν ακόμη πιο δυνατοί για τη συνέχεια των υποχρεώσεών τους.