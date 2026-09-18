Επανέρχεται με στοιχεία η ΑΕΛ – Τα επόμενα βήμα για επαφές με ΚΟΠ και έφεση

Στην κάμερα της Cytavision μίλησε ο Νικόλας Λεβέντης, πριν την έναρξη του αγώνα με την Πάφο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων μίλησε για την συνάντηση των προέδρων με την ΚΟΠ, τους ισχυρισμούς για την παρέμβαση στο VAR και για το ενδεχόμενο έφεσης (στην τιμωρία του Καφού), απάντησε:

«Δεν θέλουμε να τοποθετήσουμε για την συνάντηση. Επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι.

Θα επανέλθουμε από εβδομάδας για όσα ισχυριζόμαστε.

Δεν αποφασίστηκε κάτι για έφεση, εξετάζεται και θα ενημερώσουμε για οτιδήποτε. Για το θέμα του VAR και της Επιτροπής, θα εκδίδονται ανακοινώσεις, για όλα όσα αφορούν στις επαφές με την ΚΟΠ, ώστε να υπάρχει διαφάνεια».

Απ’ εκεί και πέρα, αναφέρθηκε στην περίπτωση του Γκομίς ο οποίος άρχισε αποθεραπεία και ευχή όλων στην ΑΕΛ είναι να είναι διαθέσιμος τον Φεβρουάριο!