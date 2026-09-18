Οι πρώτες κλήσεις του Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας

Μετά από 14 χρόνια στο τιμόνι της εθνικής Γαλλίας ο Ντιντιέ Ντεσάμπ παρέδωσε τη σκυτάλη στον Ζινεντίν ΖΙντάν μετά από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των μπλε στο Μουντιάλ 2026 (κατέλαβε την 4η θέση), με την εποχή “Ζιζού” στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του να αρχίζει ουσιαστικά από το απόγευμα της Παρασκευής (18/9).

Τότε που έκανε γνωστές τις πρώτες κλήσεις του για τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της Γαλλίας στο Nations League, με τον θρύλο της Γαλλίας να ανακοινώνει τους 23 παίκτες που θα πάρουν μέρος στην προσπάθεια της χώρας του να βρεθεί στο Final-4 της διοργάνωσης και να γνωστοποιεί πως ο Κιλιάν Εμπαπέ θα έχει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Αναλυτικά η αποστολή της Γαλλίας