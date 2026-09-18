ΒΙΝΤΕΟ: Πρώτο ματς βασικός, πρώτο γκολ!

Ο Νίκολας Αντερέγκεν προστέθηκε στον πίνακα των σκόρερ της ΑΕΚ, για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ο 26χρονος ήταν εκτός… επιλογών από τα ευρωπαϊκά παιχνίδι της ομάδας του, όπως επίσης και από τα πρώτα δύο ματς του πρωταθλήματος. Στην προηγούμενη αναμέτρηση με την Πάφο αγωνίστηκε για 22 λεπτά, όμως με την Ομόνοια 29Μ πήρε φανέλα βασικού.

Μάλιστα, ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ κόντρα στους πράσινους, με εύστοχο πλασέ (23’).