Τι να κάνω;

Ο κεντρικός αμυντικός της Ομόνοιας είχε εξαιρετική παρουσία στο παιχνίδι με την Θέλτα στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Υπήρξαν στιγμές στην αναμέτρηση που πραγματικά δεν μπορούσαν να απαλλαγούν από την παρουσία του οι επιθετικοί της Θέλτα.

Ο Σενού Κουλιμπαλί, για ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι της Ομόνοιας, έδειξε πως αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων στόπερ που βρίσκονται στην Κύπρο.

Κόντρα στην Θέλτα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο από το δώσει συνέχεια στην επί σειρά ετών σταθερή του παρουσία μπροστά από την εστία της ομάδας του. Τι άλλο να κάνει.