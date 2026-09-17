ΦΩΤΟΣ: Πως να μην τρελαθούν με Γιούρε!

Ο Γιούρε Μπάλκοβετς μ΄ένα σπάνιας ομορφιάς γκολ στο ΓΣΠ σκόραρε στο 88ο λεπτό του αγώνα με την Θέλτα χαρίζοντας την νίκη στους πράσινους στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Με το που η μπάλα πήγε στα δίκτυα, ο Σλοβένος έφυγε «καρφί» για την Ανατολική όπου πανηγύρισε με τους φίλους των πρασίνων των οποίων οι αντιδράσεις ήταν χαρακτηριστικές.

Εδώ που τα λέμε, πως να μην τρελαθούν με αυτή την γκολάρα που είδαν.







