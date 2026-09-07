Με «καυτό» Ντιονί, η Ομόνοια σκόρπισε τον Άρη και έκανε σεφτέ στο πρωτάθλημα!

Πρώτη νίκη στη σεζόν για το τριφύλλι, το οποίο έπειτα από την απρόσμενη ισοπαλία με την Ομόνοια Αρ. στην πρεμιέρα και το χαμένο Σούπερ Καπ, αυτή την φορά πανηγύρισε στο «Αλφαμέγα» επικρατώντας του Άρη στο ντέρμπι με το οποίο έπεσε η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Cyprus League By Stoiximan. Δύσκολο από νωρίς το έργο του Άρη με τον Κορέια να δέχεται κόκκινη κάρτα στο 32ο λεπτό και ενώ το σκορ ήταν ήδη στο 0-1 για την Ομόνοια. Δύο γκολ ο Ντιονί και από ένα οι Σάτκα και Μπράουερς. Δύο ασίστ για τον Τζέιντεν Μοντνόρ.

Το ματς:

Η Ομόνοια άνοιξε το σκορ στην πρώτη της φάση προς την αντίπαλη εστία. Συγκεκριμένα, μόλις στο 5ο λεπτό, ο Μοντνόρ βρήκε τον Ντιονί και ο Γάλλος με ωραίο σουτ νίκησε τον Ζάντρο. Λίγο αργότερα, στο 13ο λεπτό ο Μοντνόρ είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα να διώχνει εντυπωσιακά το σουτ πυο επιχείρησε. Στο 31΄ο Μπαντέλι σκόραρε για τον Άρη όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Κορέια ανέτρεψε τον Μαγιαμπέλα ο οποίος έφευγε τετ α τετ με τον Ζάντρο και δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Η Ομόνοια στην συνέχεια κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό ωστόσο ήταν άστοχη στις τελικές της προσπάθειες.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως το πρώτο για τους πράσινους με τον Σάτκα να σημειώνει το 0-2 με προβολή εντός περιοχής και έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Τάνκοβιτς της οποίας ακολούθησε η λανθασμένη έξοδος του Ζάντρο. Στο αμέσος επόμενο λεπτό ο σκόρερ των πρασίνων ανέτρεψε τον Εφαγκέ με τον διαιτητή Αντωνίου να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο επιθετικός του Άρη ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα μειώνοντας στο σκορ σε 1-2. Αυτό δεν κράτησε για πολύ με την Ομόνοια ουσιαστικά να τελειώνει το ματς στο 58΄με τον Ντιονί να πετυχαίνει δεύτερο γκολ αυτή την φορά με κεφαλιά ξανά από ασίστ του Μοντντόρ διαμορφώνοντας το 1-3. Στο 74΄οι πράσινοι ανέβασαν κι άλλο τον πήχη του σκορ με τον Μπράουερς να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με ωραίο σουτ λίγο έξω από την περιοχή για το 1-4.

Το υπόλοιπο της αναμέτρησης ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα με τους πράσινους να φτάνουν πλέον τους 4 βαθμούς και τον Άρη τους δύο.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος, 1-4

90΄Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος.

80΄Τελευταίο δεκάλεπτο.

74΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 1-4 με σουτ του Μπράουερς λίγο έξω από την περιοχή!

58΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 1-3 με κεφαλιά του Ντιονί στο δεύτερο δοκάρι! Η σέντρα από τον Μοντνόρ ο οποίος και στο πρώτο γκολ είχε την ασίστ.

56' Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια. Πλασέ του Ντιονί, με υπερένταση έδιωξε ο Ζάντρο.

55΄Απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Τάνκοβιτς, έδιωξε ο Ζάντρο.

53΄ΓΚΟΛ, 1-2 ο Άρης! Εύστοχος ο Εφαγκέ.

50΄Πέναλτι για τον Άρη! Ο Σάτκα ανέτρεψε τον Εφαγκέ και ο Αντωνίου έδειξε την άσπρη βούλα.

49΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 0-2 με τον Σάτκα! Πολύ μεγάλο λάθος από τον Ζάντρο ο οποίος δεν βρήκε την μπάλα στην έξοδό του στην εκτέλεση κόρνερ. Ο Σάτκα έβαλε το πόδι στην πορεία της μπάλας κι αυτή πήγε στα δίκτυα.

46΄Σέντρα στο β΄μέρος.

Ημίχρονο.

45΄Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος για το ημίχρονο.

35΄Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπάλκοβετς, δύσκολα ο Ζάντρο.

32΄Κόκκινη για τον Κορέια, με δέκα ο Άρης! Ο διεθνής αμυντικός τράβηξε από την φανέλα τον Μαγιαμπέλα ο οποίος έβγαινε τετ α τετ με τον Ζάντρο.

31΄Ο Άρης σκοράρει με τον Μπαντέλι όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

13΄Ευκαιρία για την Ομόνοια, σουτ του Μοντνόρ, έδιωξε ο Ζάντρο εντυπωσιακά.

5΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 0-1 με τον Ντιονί που νικά τον Ζάντρο στο τετ α τετ.

1΄Σέντρα στο ματς.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Καμίνσκι, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Ντουβέρν, Μπάλκοβετς (63΄Χρήστου), Μάριτς, Ανδρέου, Τάνκοβιτς (63΄Μπράουερς), Μαγιαμπέλα (46΄Εβάντρο), Μοντνόρ (69΄Κακουλλής), Ντιονί (63΄Τανάσε)

ΑΡΗΣ: Ζάντρο, Σαρφό, Κορέια, Εφαγκέ (75΄Σόκους), Μάτισικ, Γιαγκό (70΄Σανέ), Γκαλιάτα, Καλούλου (61΄Μάρας), Μπάντελι, Παζέ (70΄Γκάουσταντ), Ουέρντον (75΄Λέμπι).

ΣΚΟΡΕΡ: 53' Εφαγκέ (πεν.)/5΄, 58΄Ντιονί, 49' Σάτκα, 74΄Μπράουερς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 19΄Σαρφό, 60΄Γιαγκό/35΄Μαγιαμπέλα.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 32΄Κορέια

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης