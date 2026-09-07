Μουζακίτης: «Γι’ αυτό ήρθα στη Χαλ – Ο Τζολάκης δεν είναι απλά ένας συμπαίκτης»

O Χρήστος Μουζακίτης πήρε μεταγραφή στη Χαλ από τον Ολυμπιακό στο φινάλε της θερινής μεταγραφικής περιόδου, με αποτέλεσμα να γίνει ξανά συμπαίκτης με τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Μάλιστα, ο 19χρονος χαφ παραχώρησε δηλώσεις στο επίσημο site της αγγλικής ομάδας και μεταξύ άλλων μίλησε για τους λόγους που επέλεξε να γίνει ποδοσφαιριστής της Χαλ και για τον Έλληνα κίπερ, με τον οποίο ξανά σμίγουν έπειτα από την παρουσία τους στους Πειραιώτες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μουζακίτη:

Γνωρίζεις τον Κωνσταντή Τζολάκη επειδή τον είχες συμπαίκτη στον Ολυμπιακό, ανυπομονείς να παίξεις ξανά μαζί του: «Ναι φυσικά, ο Τζολάκης δεν είναι απλά ένας συμπαίκτης, είναι φίλος. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί του.»

Για τους φιλάθλους που δεν σε έχουν δει να αγωνίζεσαι μπορείς να σε περιγράψεις ως παίκτης: «Η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να λέω πολλά λόγια για τον εαυτό μου. Οι φίλαθλοι θα με δουν στο γήπεδο».

Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στις θέσεις του κέντρου, είσαι έτοιμος γι’ αυτό και να μάθεις επίσης από τους άλλους παίκτες: «Ναι είμαι έτοιμος, γι’ αυτό ήρθα εδώ για να μάθω τα πάντα για το ποδόσφαιρο, να εξελιχθώ και να δουλεύω ώστε να γίνομαι καλύτερος».