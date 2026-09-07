Μπεργκ: «Είμαστε ευχαριστημένοι με το ρόστερ μας, συμπεριφερθήκαμε επαγγελματικά μετά την κόκκινη»

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το τρίποντο και το σκορ. Προηγηθήκαμε νώρις και με τον τρόπο που παίξαμε προκαλέσαμε την κόκκινη. Ελέγξαμε τον ρυθμό και πετύχαμε κι άλλα γκολ. Είναι σημαντικό που αντιδράσαμε μετά την ισοπαλία με την Ομόνοια Αρ. Κάναμε ένα καλό ξεκίνημα. Η κόκκινη έπαιξε σημαντικό ρόλο. Μετά την αποβολή συμπεριφερθήκαμε επαγγελματικά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Κάποιοι παίκτες πήραν κι άλλο χρόνο, ο Μπράουερς και ο Τανάσε. Είμαστε ανταγωνιστικοί σε πάρα πολλές θέσεις. Έχουμε ένα καλό ρόστερ, είναι ανοικτή η μεταγραφική. Δεν ξέρω, ίσως γίνει κάποια κίνηση, δεν νομίζω. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την ομάδα μας.»

«Οι Τανάσε και Μπράουερς είναι έτοιμοι από πλευράς φυσικής κατάστασης αλλά θέλουν χρόνο. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να δουλέψουμε στις προπονήσεις. Είναι έξυπνοι παίκτες και θα αξιολογήσω πότε είναι έτοιμοι να μπουν στην εντεκάδα. Με χαροποίησε ότι πετύχαμε αρκετά γκολ σήμερα. Κάναμε πολύ καλή δουλειά στο επιθετικό τρίτο»