Η αποτελεσματικότητα είναι αυτό που έλειπε από την Πάφο FC στην ισοπαλία με τον Ολυμπιακό υποστήριξε ο προπονητής της παφιακής ομάδας, Ρικάρντο Σα Πίντο.

«Η λέξη κλειδί είναι η αποτελεσματικότητα. Αυτό μας έλειπε σήμερα. Βρήκαμε πάρα πολλές φάσεις και αν είχαμε αποτελεσματικότητα θα παίρναμε τη νίκη. Ίσως να είχαμε περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με την Καρμιώτισσα. Ο αντίπαλος έκλεισε καλά τους χώρους και εμείς δεν ήμασταν τόσο γρήγοροι στην απόφαση. Όμως είχαμε αρκετές ευκαιρίες και αν ήμασταν αποτελεσματικοί θα σκοράραμε. Ήταν σε καλή μέρα ο αντίπαλος, έκανε και κάποιες καλές αποκρούσεις ο τερματοφύλακας τους. Κόντρα σε τέτοιες ομάδες όταν δεν είσαι αποτελεσματικός είναι δύσκολο».

Αν έβαζε κάποιους, που αγωνίστηκαν ως αλλαγή, στην βασική ενδεκάδα, εάν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα: «Κάναμε αρκετά για να φτάσουμε στη νίκη. Επίσης και ο αντίπαλος είναι καλή ομάδα και παίζει καλά στις αντεπιθέσεις. Είχαμε κάποια μικροπροβλήματα. Κάποιοι παίκτες ήταν συνεχώς στο κόκκινο. Όμως, πιστεύουμε και σε αυτούς που ξεκίνησαν και μπορούσαμε και με αυτούς να φτάσουμε στη νίκη».