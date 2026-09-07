«Δίκαιο αποτέλεσμα, θέλει σωστή διαχείριση»

Σημαντικό βαθμό πήρε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Πάφο FC, στο «Στέλιος Κυριακίδης», με τον προπονητή της ομάδας της Λευκωσίας, Γιώργο Κωστή, να τονίζει ότι είναι ένα αποτέλεσμα που θέλει σωστή διαχείριση.

Η αρχική τοποθέτηση: «Οφείλω να ξεκινήσω από την ομάδα της Πάφου. Πρέπει να είμαστε ευγνώμων σε ομάδες που είναι σε ομίλους. Είμαστε μια ποιοτική αλλά καινούρια ομάδα και χρειαζόμαστε χρόνο, βάση της ποιότητας να γίνουμε καλύτεροι. Είμαι ευχαριστημένος αλλά έχουμε ένα επόμενο δύσκολο παιχνίδι με την Ομόνοια 29ης Μαΐου. Η ιστορία μας έδειξε ότι μετά από τέτοια παιχνίδια η ομάδα κουράζεται και θέλει σωστή διαχείριση για το επόμενο. Είχαμε τις ευκαιρίες μας και οι δυο ομάδες».

Aν βρήκε αντίδοτο απέναντι στην Πάφο FC: «Ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Είναι θέμα δουλειάς όχι αντίδοτου, προετοιμάζεις την ομάδα σου μέσα στην εβδομάδα και πας για την νίκη ή για το καλύτερο αποτέλεσμα. Το λέω αυτό για να βελτιωθούμε. Παίζαμε με ομάδα με μεγάλο προϋπολογισμό. Για να γίνουμε καλή ομάδα Πρέπει να κάνουμε πολλά και εκτός γηπέδου. Στόχος μας είναι να εκπροσωπούσε την βαριά φανέλα που φοράμε».

Το ταβάνι του Ολυμπιακού: «Κάναμε μια καλή ομάδα σε μικρό χρόνο, αλλά πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα έξω από το γήπεδο για να γίνουμε η ομάδα που θέλουμε. Δεν φτάνει μόνο o προπονητής και οι παίκτες. Έχει πολλά άλλα το ποδόσφαιρο. Εμείς πρέπει να εκπροσωπούμε με τον καλύτερο τρόπο τη βαριά φανέλα του Ολυμπιακού».