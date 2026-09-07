Όρθιος ο Ολυμπιακός, μπλόκαρε την Πάφο σπίτι της!

Πρώτο στραβοπάτημα για την Πάφος FC στο πρωτάθλημα, με τον Ολυμπιακό να καταφέρνει να φύγει από το «Στέλιος Κυριακίδης» με «χρυσή» ισοπαλία (0-0), σε αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Οι μαυροπράσινοι είδαν στα μάτια τους κυανόλευκους, οι οποίοι υστέρησαν σε σχέση με προηγούμενες εμφανίσεις και το πλήρωσαν. Έτσι, η ομάδα του Σα Πίντο έφθασε στους τέσσερις βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός τους δύο μετά την ισοπαλία απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα στην πρεμιέρα.

Ισορρόπησε νωρίς

Παρότι η Πάφος FC άρχισε αρκετά καλά το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ισορρόπησε πολύ νωρίς. Και όχι μόνο ισορρόπησε την αναμέτρηση αλλά απείλησε σοβαρά την αντίπαλη εστία.

Η πρώτη πολύ καλή στιγμή καταγράφηκε στο 32’ με δράστη τον Γκούγκα, ο οποίος μετά από ωραία προσπάθεια και πάσα του Σέμα, έκανε το σουτ, αλλά ο Ταλιχμανίδης δήλωσε παρών.

Οι φιλοξενούμενοι, που έδειχναν διάθεση να επιτεθούν, απείλησαν δύο φορές την αντίπαλη εστία. Στο 41’ ο κεραυνός του Κυνηγόπουλου, τράνταξε το δοκάρι, ενώ στο 45’ ο Σάπινεν, βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ, αλλά απομάκρυναν οι αμυντικοί. Αυτή ήταν και η τελευταία ευκαιρία για το πρώτο μέρος.

Πίεσε στο τέλος, αλλά…

O Ολυμπιακός συνέχισε και στο δεύτερο ημίχρονο αφενός να κλείνει καλά τους χώρους και αφετέρου να προσπαθεί να βγει στην επίθεση όποτε του δινόταν η ευκαιρία. Αφού πρώτα βρέθηκε κοντά στο γκολ η Πάφος με τον Άντερσον στο 47’, το σουτ του οποίου αποκρούστηκε από τον Ταλιχμανίδη, ο Σάπινεν απείλησε δις (53’ 56'). Στην πρώτη περίπτωση έκανε από κοντά το σουτ, αλλά ο Μαγιέσκι απέκρουσε, ενώ στη δεύτερη είδε εκτός θέσης τον τελευταίο και προσπάθησε να σκοράρει αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Στην επόμενη φάση (59’) η Πάφος σκόραρε με τον Ενγκαμαλέου, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Σέμα στον Σάββα.

Προς το τέλος της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές χάνοντας πολύ καλές ευκαιρίες με τους Λουίζ (84’) και Λέλε (90+1’, 90’+4’), οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος της αναμέτρησης.

90+4' Κεφαλιά του Λελέ, εξαιρετική επέμβαση του Ταλιχμανίδη.

90+1' Σουτ του Λελέ η μπάλα έξω.

84' Κεφαλιά του Λουίζ, η μπάλα έξω.

82' Κοντινό σουτ από τον Ζαγκέ, η μπάλα έξω.

59' Πέτυχε γκολ η Πάφος με τον Ενγκαμαλέου, αλλά ακυρώθηκε για φάουλ του Σέμα στον Σάββα.

56' Ο Σάπινεν είδε τον Μαγιέσκι εκτός περιοχής, έκανε το σουτ αλλά η μπάλα έφυγε έξω.

53' Απειλεί ο Ολυμπιακός με το Σάπινεν, ο οποίος κάνει το σουτ από κοντά, με τον Μαγιέσκι να αποκρούει.

49' Κεφαλιά του Άντερσον, η μπάλα έξω.

47' Πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Άντερσον να κάνει το μακρινό σουτ και τον Ελλαδίτη πορτιέρο να αποκρούει δύσκολα.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

45' Πολύ καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ανοίξει το σκορ, όταν ο Σάπινεν βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ, αλλά απομάκρυναν οι αμυντικοί.

41' Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπικό. Από πολύ μακριά ο Κυνηγόπουλος δοκιμάζει το πόδι του, με την μπάλα να τραντάζει το δοκάρι. Άτυχος ο Ολυμπιακός!

32' Ωραία προσπάθεια από τον Σέμα και πάσα στον Γκούγκα, ο οποίος κάνει το σουτ μέσα από την περιοχή, με τον Ταλιχμανίδη να αποκρούει.

-Ισορρόπησε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι.

20' Σουτ από τον Λόλη, η μπάλα έξω.

6' Σουτ από τον Ντράγκομιρ, ο Ταλιχμανίδης αποκρούει.

-Μπήκε πολύ καλύτερα η Πάφος και ελέγχει τον αγώνα.

Ξεκίνησε το παιχνίδι.

ΠΑΦΟΣ FC: Μαγιέσκι, Ζαγκέ, Μαέ, Νταβίντ Λουίζ, Σέμα (65' Ιωάννου), Γκούγκα (57' Σούνιτς), Κίνα (57' Μπρούνο), Ενγκαμαλέου, Ντράγκομιρ, Άντερσον (65' Λέλε), Πέπε.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Κουντέ, Οκκάς (68' Χρίστου), Μπρούνο Παζ, Λόλης (46' Φελίπε), Σάπινεν (78'Νάισον), Πεχλιβάνης, Ταμάς, Κυνηγόπουλος, Γκόμες, Βρίκκης (54' Σάββα).

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σοφοκλέους Θεόδωρος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σέμα/Ταμάς, Παζ

Α' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Αθανασίου Κυριάκος

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος