Όχι γκολ, γκολ και τελικά ξανά... όχι γκολ
ΓΗΠΕΔΟ
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Και κάτσε να βγάλεις άκρη με την φάση του 10ου λεπτού στο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και την Ομόνοια
Αυτά δεν τα βλέπεις και πολύ συχνά η αλήθεια είναι.
Στο 10ο λεπτό λοιπόν του αγώνα του Άρη με την Ομόνοια, ο Εφαγκέ πρόλαβε τον Καμίνσκι και έστειλε την μπάλα προς την εστία. Ο Κουλιμπαλί έτρεξε και έδιωξε πάνω στη γραμμή με την φάση να συνεχίζεται.
Ακολούθως ο Μενέλαος Αντωνίου έδειξε σέντρα με τους παίκτες του Άρη να πανηγυρίζουν το 1-1.
Τότε παρενέβη το ΒΑΡ (Μάριος Αντωνίου) και τελικά το γκολ ακυρώθηκε με το 0-1 να παραμένει.
Αυτά.