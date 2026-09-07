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Όχι γκολ, γκολ και τελικά ξανά... όχι γκολ

ΓΗΠΕΔΟ

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Και κάτσε να βγάλεις άκρη με την φάση του 10ου λεπτού στο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και την Ομόνοια

Αυτά δεν τα βλέπεις και πολύ συχνά η αλήθεια είναι. 

Στο 10ο λεπτό λοιπόν του αγώνα του Άρη με την Ομόνοια, ο Εφαγκέ πρόλαβε τον Καμίνσκι και έστειλε την μπάλα προς την εστία. Ο Κουλιμπαλί έτρεξε και έδιωξε πάνω στη γραμμή με την φάση να συνεχίζεται. 

Ακολούθως ο Μενέλαος Αντωνίου έδειξε σέντρα με τους παίκτες του Άρη να πανηγυρίζουν το 1-1. 

Τότε παρενέβη το ΒΑΡ (Μάριος Αντωνίου) και τελικά το γκολ ακυρώθηκε με το 0-1 να παραμένει. 

Αυτά. 

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