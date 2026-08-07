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Άρσεναλ: Ο Γιλντίζ είναι ο νέος στόχος!

ΓΗΠΕΔΟ

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Άρσεναλ: Ο Γιλντίζ είναι ο νέος στόχος!

Η Άρσεναλ μπορεί να "στεναχωρήθηκε" από την ανανέωση του Βινίσιους, αλλά θέλει να βρει... παρηγοριά στον Γιλντίζ. Το "αστέρι της Γιουβέντους είναι ο νέος στόχος των "κανονιέριδων".

Η Άρσεναλ συνεχίζει να ψάχνει έναν ακραίο επιθετικό στο μεταγραφικό παζάρι. Ο Βινίσιους Τζούνιορ ήταν το “όνειρο” των “κανονιέριδων”, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έκανε τους έκανε το χατήρι. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας έχει βρει ήδη τον επόμενο στόχο της και ίσως είναι εξίσου δύσκολος.

Το ενδιαφέρον των Λονδρέζων έχει στραφεί πλέον στον Κενάν Γιλντίζ. Ο άσος της Γιουβέντους είναι εντυπωσιακός τις τελευταίες δύο σεζόν, όντας πρωταγωνιστής σε τόσο νεαρή ηλικία. Ωστόσο οι διαπραγματεύσεις θα είναι αρκετά δύσκολες.

Άρσεναλ: Ο Αρτέτα θέλει να αποκτήσει το “αστέρι” της Γιουβέντους

Η Άρσεναλ έδινε “γη και ύδορ” στον Βινίσιους Τζούνιορ, ώστε να μην ανανεώσει και να φορέσει τα κόκκινα. Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν πάρα πολύ και οι φήμες έγιναν πράξη, με τους “κανονιέριδες” να συμφωνούν στο οικονομικό κομμάτι με τον Βραζιλιάνο. Ωστόσο η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ζοσέ Μουρίνιο κατάφεραν να κρατήσουν τον 26χρονο και να αφήσουν… παραπονεμένους τους Λονδρέζους.

Το “κυνήγι” δεν σταματάει για την ομάδα του Ισπανού τεχνικού και ο νέος στόχος είναι στην Ιταλία. Ο Κενάν Γιλντίζ είναι ο “εκλεκτός”, για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο 21 ετών άσος της Γιουβέντους πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και είναι ήδη πρωταγωνιστής στην ομάδα του. Η ικανότητά του να χρησιμοποιεί και τα δύο του πόδια, σε συνδυασμό με την υπεροχή στο ένας με έναν τον καθιστά κατάλληλο για την Άρσεναλ.Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η “Γηραιά Κυρία”, καθώς δεν έχει καμία διάθεση να πουλήσει το “αστέρι” της. Παράλληλα έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030, άρα οι πιθανότητες λιγοστεύουν, ενώ η πρόταση θα πρέπει να ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ευρώ για να κάτσουν οι “ασπρόμαυροι” στο τραπέζι. Η εναλλακτική επιλογή είναι ο Αντόνιο Νούσα, όμως η Άρσεναλ θα προσπαθήσει πολύ να φέρει τον Τούρκο στην Αγγλία.

sportsking.gr 

 

 

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